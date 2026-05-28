Местные власти получили право финансировать потребности Сил обороны — закон подписан

Внесены изменения в некоторые законы Украины о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним, этот документ парламент принял в июне 2024 года. Законопроект №9559-д расширит полномочия органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины.

Законопроект дает возможность местному самоуправлению финансировать подразделения Сил обороны, речь идет о закупке оборудования и техники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.