Местные власти получили право финансировать потребности Сил обороны — закон подписан
13:56, 28 мая 2026
Внесены изменения в некоторые законы Украины о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны.
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины.
Напомним, этот документ парламент принял в июне 2024 года. Законопроект №9559-д расширит полномочия органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины.
Законопроект дает возможность местному самоуправлению финансировать подразделения Сил обороны, речь идет о закупке оборудования и техники.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.