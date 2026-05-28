  1. В Украине

Кабмин обновил правила работы с трофейным военным имуществом

14:10, 28 мая 2026
Правительство урегулировало механизм передачи и использования трофейного военного имущества.
Фото: defence-ua.com
Кабинет Министров принял решение об обновлении правил работы с военным имуществом, которое является трофейным. Изменения определяют четкий порядок его передачи и создают правовые условия для эффективного использования в интересах обороны и международного сотрудничества.

Документ устанавливает, в каких случаях такое имущество может передаваться и как именно это происходит. Также предусмотрена возможность экспорта трофейного вооружения и техники государственными заказчиками в рамках международных договоров Украины без дополнительных процедур получения полномочий.

«Мы создаем понятную систему, которая позволяет быстро принимать решения относительно использования трофейного имущества. Это дает возможность эффективно привлекать его для нужд обороны, а также использовать для развития производства, ремонта и модернизации техники. Отдельно открываем больше возможностей для международного взаимодействия в сфере безопасности», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Реализация решения позволит ускорить привлечение такого имущества в оборонные процессы, усилить производственные возможности и расширить сотрудничество с международными партнерами.

Кабинет Министров Украины

