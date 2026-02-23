  1. Судебная практика
Штраф 17 тысяч и год без управления: апелляционный суд пересмотрел дело водителя электросамоката с признаками опьянения

21:53, 23 февраля 2026
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело о привлечении водителя электросамоката к ответственности за отказ от осмотра на состояние опьянения.
Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности водителя электросамоката, который отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Событие произошло 19 августа 2025 года около 03:50 в Хмельницком на улице Свободы. Мужчина управлял двухколёсным электросамокатом Ninebot G30 Max. Патрульные зафиксировали у него признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи и координации движений. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Хмельницкий горрайонный суд признал его виновным в отказе от прохождения в установленном порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (часть 1 статьи 130 КУоАП) и наложил административное взыскание — 17 000 гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Защитник подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление и закрыть производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. В частности, он настаивал, что подзащитный управлял обычным самокатом, который не является механическим транспортным средством.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд обратил внимание на видеодоказательства по делу, на которых зафиксировано, как мужчина едет на электросамокате по ровному участку проезжей части дороги: он лишь управляет двухколёсным средством, не отталкиваясь ногой при этом. Сам самокат имеет электронный дисплей, фару головного света, задний фонарь внешней световой сигнализации.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с Законом Украины № 2956-IX от 24 февраля 2023 года лёгкие электрические транспортные средства, в том числе электросамокаты, являются транспортными средствами. Следовательно, управление электросамокатом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влечёт административную ответственность, установленную статьёй 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд отметил, что норма данной статьи «не разделяет транспортные средства на механические, немеханические, электрические или какие-либо иные».

Поэтому суд отклонил доводы апелляционной жалобы, а постановление суда первой инстанции оставил без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/24320/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

