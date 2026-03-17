Избиение с летальным исходом: на Полтавщине мужчину осудили за умышленное убийство матери

На Полтавщине осудили мужчину за жестокое избиение матери, что привело к ее смерти

Карловский районный суд Полтавской области вынес обвинительный приговор в уголовном производстве по факту умышленного противоправного лишения жизни человека. В частности, суд рассмотрел дело в отношении 44-летнего жителя Ланновской территориальной громады, который обвинялся в том, что убил собственную мать. Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, события произошли в конце сентября 2024 года в доме по месту проживания потерпевшей и обвиняемого. Во время конфликта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил к матери физическое насилие.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей было нанесено многочисленные удары руками и ногами. В частности, экспертами установлено не менее десяти ударов в область головы и по меньшей мере девять ударов в область туловища. Кроме того, на теле зафиксированы многочисленные повреждения верхних и нижних конечностей.

Причиной смерти стала тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, которая сопровождалась переломом костей носа, массивными кровоизлияниями под оболочки и в вещество головного мозга, а также отеком мозга. Кроме этого, у потерпевшей были выявлены множественные переломы ребер, перелом грудины и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

Судебно-медицинский эксперт установил наличие прямой причинно-следственной связи между полученными травмами и наступлением смерти.

Обвиняемый в судебном заседании своей вины не признал. Он утверждал, что не совершал никаких насильственных действий в отношении матери и предполагал, что телесные повреждения могли быть получены в результате падения или при других обстоятельствах.

В то же время его объяснения были проверены судом и не нашли своего подтверждения в ходе исследования доказательств.

Вина обвиняемого подтверждалась совокупностью доказательств, в частности показаниями свидетелей, результатами осмотра места происшествия и обыска, во время которого в доме были обнаружены многочисленные следы крови, вещественными доказательствами, а также материалами, изъятыми из мобильного телефона обвиняемого.

В ходе судебного разбирательства также были исследованы выводы судебно-медицинских и иммунологических экспертиз. Судебно-медицинский эксперт в суде подтвердил, что характер и локализация телесных повреждений свидетельствуют о многократном применении физической силы. Часть травм на руках потерпевшей имеет признаки оборонительных повреждений, что указывает на попытку потерпевшей защититься от нападения.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в совершении уголовного правонарушения.

В результате суд признал обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках уголовного производства судом был рассмотрен гражданский иск представителя потерпевшей стороны о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. Суд взыскал в пользу потерпевшей стороны 700 000 гривен.

