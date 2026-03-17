Побиття з летальними наслідками: на Полтавщині чоловіка засудили за умисне вбивство матері

На Полтавщині засудили чоловіка за жорстоке побиття матері, що призвело до її смерті.

Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за фактом умисного протиправного позбавлення життя людини. Зокрема, суд розглянув справу відносно 44-річного мешканця Ланнівської ТГ, який обвинувачувався у тому, що вбив власну матір. Про це повідомили у суді.

Як встановлено судом, події відбулися наприкінці вересня 2024 року у будинку за місцем проживання потерпілої та обвинуваченого. Під час конфлікту чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував до матері фізичне насильство.

За висновком судово-медичної експертизи, потерпілій було нанесено численні удари руками та ногами. Зокрема, експертами встановлено не менше десяти ударів у ділянку голови та щонайменше дев’ять ударів у ділянку тулуба. Крім того, на тілі зафіксовано численні ушкодження верхніх та нижніх кінцівок.

Причиною смерті стала тяжка закрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалася переломом кісток носа, масивними крововиливами під оболонки та в речовину головного мозку, а також набряком мозку. Окрім цього, у потерпілої були виявлені множинні переломи ребер, перелом груднини та інші тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Судово-медичний експерт встановив наявність прямого причинно-наслідкового зв’язку між отриманими травмами та настанням смерті.

Обвинувачений у судовому засіданні своєї вини не визнав. Він стверджував, що не вчиняв будь-яких насильницьких дій щодо матері та припускав, що тілесні ушкодження могли бути отримані внаслідок падіння або за інших обставин.

Водночас його пояснення були перевірені судом та не знайшли свого підтвердження під час дослідження доказів.

Вина обвинуваченого підтверджувалася сукупністю доказів, зокрема показаннями свідків, результатами огляду місця події та обшуку, під час якого в будинку було виявлено численні сліди крові, речовими доказами, а також матеріалами, вилученими з мобільного телефону обвинуваченого.

Під час судового розгляду також були досліджені висновки судово-медичних та імунологічних експертиз. Судово-медичний експерт у суді підтвердив, що характер і локалізація тілесних ушкоджень свідчать про багаторазове застосування фізичної сили. Частина травм на руках потерпілої має ознаки оборонних ушкоджень, що вказує на намагання потерпілої захиститися від нападу.

Оцінивши зібрані у справі докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

В результаті суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні умисного вбивства та призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Крім того, у межах кримінального провадження судом було розглянуто цивільний позов представника потерпілої сторони про відшкодування моральної шкоди, завданої злочином. Суд стягнув на користь потерпілої сторони 700 000 гривень.

