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Через три года после разрушения Каховской ГЭС: в МИД заявили, что Россия должна понести ответственность

12:43, 6 июня 2026
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Прошло три года со дня подрыва Каховской ГЭС, однако точное количество жертв до сих пор остается неизвестным, отметили в МИД Украины.
Через три года после разрушения Каховской ГЭС: в МИД заявили, что Россия должна понести ответственность
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Прошло три года со дня разрушения российскими военными Каховской гидроэлектростанции. По этому случаю Министерство иностранных дел Украины заявило, что точное количество погибших и полный масштаб последствий катастрофы до сих пор остаются неизвестными. В то же время в ведомстве подчеркнули, что Россия должна быть привлечена к ответственности за это преступление.

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«Три года назад Россия разрушила плотину Каховской ГЭС, что привело к одной из крупнейших техногенных экологических катастроф в Европе за последние десятилетия. Были затоплены огромные территории, уничтожено Каховское водохранилище, а сотни тысяч людей остались без доступа к питьевой воде. Это преступление также поставило под угрозу стабильную работу Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанции в Европе», — отметили в МИД.

Также в ведомстве обратили внимание, что наибольшие разрушения понесла временно оккупированная часть Херсонской области, из-за чего установить реальное количество жертв и пострадавших в настоящее время невозможно. По имеющимся оценкам, последствия катастрофы затронули как минимум десятки тысяч человек.

«Россия должна понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС и за все преступления, совершённые во время войны против Украины», — подчеркнули в МИД.

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рф МИД Украина Каховка война

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