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Врача-интерна мобилизовали, хотя он имел право на отсрочку: суд объяснил, почему встал на сторону ТЦК

13:19, 6 июня 2026
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Запорожский окружной административный суд отказал врачу-интерну в отмене мобилизации, отметив, что наличие права на отсрочку само по себе не освобождает от призыва без надлежащего оформления такого права в ТЦК и СП.
Врача-интерна мобилизовали, хотя он имел право на отсрочку: суд объяснил, почему встал на сторону ТЦК
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Запорожский окружной административный суд рассмотрел дело № 280/7573/25 по иску врача-интерна к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части о признании противоправным и отмене приказа о призыве на военную службу во время мобилизации, а также об обязательстве уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава воинской части.

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Суд исследовал, является ли сам факт обучения в интернатуре достаточным основанием для признания незаконным призыва во время мобилизации, если лицо не обращалось в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки и не оформило её в установленном законодательством порядке.

Суть дела

Истец указывал, что проходит интернатуру по государственному заказу в Запорожском государственном медико-фармацевтическом университете и одновременно проходит практическую часть подготовки на должности врача-интерна по хирургии в коммунальном некоммерческом предприятии «Запорожская областная клиническая больница» в период с 5 августа 2024 года по 31 июля 2027 года.

По его утверждению, во время проезда через Тернополь его остановили на блокпосту и доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Истец утверждал, что предоставил представителям ТЦК документы, подтверждающие его обучение в интернатуре и прохождение практической подготовки, однако его направили на военно-врачебную комиссию, после чего признали годным к военной службе и поставили на воинский учёт.

Истец указывал, что медицинский осмотр был проведён ненадлежащим образом, а также подчёркивал, что как лицо, зачисленное в интернатуру, он относится к категории граждан, которые в соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву во время мобилизации. Именно по этим основаниям он просил отменить приказ о его призыве и направлении в воинскую часть, а также обязать воинскую часть уволить его с военной службы.

Вместе с тем территориальный центр комплектования и социальной поддержки возражал против иска. Ответчик указывал, что во время уточнения военно-учётных данных истец был поставлен на воинский учёт и направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. По результатам медицинского осмотра его признали годным к военной службе.

Также ответчик подчёркивал, что истец не обращался с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва и не был забронирован в установленном законом порядке. В связи с этим был издан приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации и направлении в воинскую часть, где его зачислили в списки личного состава.

Суд установил, что факт прохождения истцом интернатуры и практической подготовки в учреждении здравоохранения подтверждается соответствующими справками учебного заведения и больницы. Вместе с тем материалы дела также подтверждали, что истец был поставлен на воинский учёт, а приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть.

Позиция суда

Суд отметил, что статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» действительно предусматривает право на отсрочку от призыва во время мобилизации для лиц, зачисленных на обучение в интернатуру.

Вместе с тем проверка оснований для предоставления отсрочки и её оформление осуществляются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Для реализации такого права военнообязанный должен лично подать заявление и документы, подтверждающие наличие оснований для отсрочки.

Суд обратил внимание на положения Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённого постановлением Кабинета Министров № 560 от 16 мая 2024 года, согласно которому именно комиссия при ТЦК и СП рассматривает заявления и документы, оценивает законность оснований для отсрочки и принимает решение о её предоставлении либо отказе.

Также суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 апреля 2024 года по делу № 520/7954/22, согласно которой право на отсрочку от призыва должно быть реализовано военнообязанным путём совершения активных действий и оформлено уполномоченным органом в установленном порядке. Реализация такого права возможна только до момента приобретения лицом статуса военнослужащего.

Выводы суда

Суд установил, что истец не предоставил доказательств обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки и не подтвердил, что такая отсрочка была оформлена в предусмотренном законом порядке.

По мнению суда, само наличие права на отсрочку не свидетельствует автоматически о её реализации и не означает, что лицо не подлежит призыву во время мобилизации.

Учитывая это, суд пришёл к выводу, что приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве истца на военную службу во время мобилизации и его направлении в воинскую часть был издан правомерно. Аналогично правомерным суд признал приказ командира воинской части о зачислении истца в списки личного состава.

Кроме того, суд отклонил доводы истца о якобы незаконном задержании и доставлении в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, поскольку такие обстоятельства не были подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами.

По результатам рассмотрения дела Запорожский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме.

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