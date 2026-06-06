Вместо мигрантов возвращение украинцев: в Кабмине озвучили приоритет в преодолении кадрового кризиса

Возвращение украинцев из-за границы должно стать основным источником пополнения рынка труда, в то время как привлечение иностранных работников рассматривается только как дополнительный инструмент, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

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В последнее время в Украине активно обсуждают проблему дефицита кадров и возможность привлечения иностранных работников на отечественный рынок труда. На фоне этих дискуссий петиция №41/009825-26еп с призывом разработать государственную стратегию защиты национального рынка труда, предусматривающую приоритетное трудоустройство и бронирование граждан Украины, а также привлечение представителей украинской диаспоры вместо трудовых мигрантов из других стран, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

В ответе на петицию премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что последствия полномасштабной войны существенно повлияли на ситуацию на рынке труда. По её словам, из-за российской агрессии страна столкнулась с масштабным перемещением населения, потерей рабочих мест, разрушением бизнес-инфраструктуры и изменением экономической активности между регионами.

Глава правительства подчеркнула, что первоочередной задачей государства является возвращение к экономической активности граждан, которые находятся в Украине или могут вернуться из-за границы. Для этого необходимо расширять возможности трудоустройства для молодёжи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещённых лиц и граждан старшего возраста, обеспечивая им доступ к программам переквалификации, профессиональной ориентации и адаптированным рабочим местам.

Вместе с тем, как подчеркнула Свириденко, привлечение иностранной рабочей силы правительство рассматривает лишь как дополнительный механизм для преодоления кадрового дефицита, а не как основное направление государственной политики.

Также премьер-министр сообщила, что Кабинет Министров поддерживает идею возвращения украинцев из-за границы для участия в восстановлении государства. При этом вопрос бронирования таких граждан должен решаться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, правительство работает над долгосрочной стратегией «Экономика будущего», рассчитанной на 15 лет. Документ призван создать условия для привлечения инвестиций, ускорения экономического развития, повышения уровня доходов населения и стимулирования возвращения украинцев, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили, что возвращение украинцев из-за границы является ключевым условием преодоления кадрового дефицита и послевоенного восстановления экономики, тогда как привлечение трудовых мигрантов не может полностью заменить возвращение граждан в Украину.

Тем временем в Раде заявили о проблемах контроля нелегальной миграции и выдачи разрешений на работу.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине на фоне нехватки работников и роста количества иностранцев, трудоустраивающихся в стране, появилась петиция с предложением усилить приоритет граждан Украины на рынке труда и пересмотреть подходы к трудовой миграции.

Также предлагается ввести обязательные интеграционные стандарты, более жёсткие правила отбора и контроль за миграционной политикой.

Напомним, в Украине изменился подход к оплате иммиграционных услуг для иностранцев и лиц без гражданства.

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