Кадровый кризис в Украине: почему только привлечение мигрантов не заменит возвращение украинцев

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили, что возвращение украинцев из-за границы является ключевым условием преодоления кадрового дефицита и послевоенного восстановления экономики, в то время как привлечение трудовых мигрантов не может полностью заменить возвращение граждан в Украину.

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Возвращение украинцев является ключевым фактором восстановления экономики после войны, а кадровый дефицит нельзя решить исключительно за счет трудовых мигрантов. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ссылаясь на данные МВФ и международных исследований.

В комитете отметили, что, по данным МВФ, после военных конфликтов рынок труда обычно восстанавливается быстрее капитала и производительности благодаря возвращению беженцев и перераспределению работников от военной к гражданской экономической деятельности.

Там подчеркнули, что именно люди определяют темпы роста ВВП, расширение налоговой базы и развитие местного предпринимательства. Возвращение граждан также влияет на состоятельность общин, поскольку с увеличением численности населения растет спрос, создаются рабочие места и активизируется бизнес.

В комитете подчеркнули, что главным двигателем послевоенного восстановления являются люди, а без возвращения граждан, их участия на рынке труда и восстановления локальной экономической активности полноценное восстановление страны невозможно.

В то же время кадровый дефицит в Украине остается серьезной проблемой. По мнению комитета, ее решение не должно сводиться лишь к замещению работниками-мигрантами тех, кто выехал за границу, был вынужденно перемещен или вступил в ряды ВСУ. Необходимо создавать условия для возвращения украинцев, реинтеграции ветеранов, занятости внутренне перемещенных лиц, удержания молодежи и переквалификации работников. Вместе с тем для отдельных отраслей, где дефицит кадров невозможно покрыть внутри страны, может потребоваться привлечение работников из-за рубежа.

По статистике других военных конфликтов, даже через пять лет после установления мира в страну возвращаются около 60% людей, которые выехали.

В комитете также обратили внимание, что для принятия решения о возвращении граждане прежде всего оценивают ситуацию с безопасностью, наличие жилья и работы, доступность школ и медицинских учреждений, а также перспективы для детей и возможность планировать будущее в Украине.

Кроме того, по данным UNHCR, чаще всего возвращение домой планируют люди старшего возраста и те, у кого в Украине остаются родственники, тогда как трудоустроенные лица чаще демонстрируют более низкие намерения относительно возвращения.

В то же время, согласно аналитическому отчету и макроэкономическому моделированию МВФ, около 54% намерений вернуться домой связаны с государственными решениями и условиями, созданными в стране, тогда как индивидуальные обстоятельства влияют лишь на 20%.

В комитете подчеркнули, что для возвращения граждан необходимы действенные шаги со стороны государства, ведь более половины решений о возвращении зависят именно от созданных в стране условий.

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