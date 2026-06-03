Оцифровку трудовых книжек хотят отсрочить до завершения военного положения

В Украине призывают продлить переходный период для электронного учета трудовой деятельности.

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В Украине предлагают продлить переходный период для оцифровки трудовых книжек и подачи их скан-копий в Пенсионный фонд до завершения военного положения и ещё на шесть месяцев после его отмены.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины. Автор обращения просит продлить действие Закона Украины №1217-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» в части сроков переходного периода для сканирования и подачи трудовых книжек.

Среди причин такого предложения №41/010019-26еп указывается несовершенство программного обеспечения Пенсионного фонда Украины. В частности, по словам автора, пользователям не были предоставлены надлежащие разъяснения относительно подачи всех документов в одном обращении, из-за чего возникают трудности с подачей следующих документов до завершения обработки предыдущих.

Также в петиции указано, что Пенсионный фонд не всегда успевает обрабатывать поданные скан-копии документов в установленные сроки, а значительное количество работников находится за границей и не имеет возможности предоставить документы для сканирования.

Кроме того, автор обращения отмечает, что многие предприятия и граждане не успевают подать необходимые скан-копии из-за необходимости внесения дополнительных записей или исправления сведений и печатей в трудовых книжках, чтобы избежать отклонения документов во время проверки Пенсионным фондом.

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