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Оцифрування трудових книжок хочуть відтермінувати до завершення воєнного стану

19:34, 3 червня 2026
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В Україні закликають продовжити перехідний період для електронного обліку трудової діяльності.
Оцифрування трудових книжок хочуть відтермінувати до завершення воєнного стану
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В Україні пропонують продовжити перехідний період для оцифрування трудових книжок та подання їхніх скан-копій до Пенсійного фонду до завершення воєнного стану та ще на шість місяців після його скасування.

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Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабінету Міністрів України. Автор звернення просить продовжити дію Закону України №1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» в частині строків перехідного періоду для сканування та подання трудових книжок.

Серед причин такої пропозиції 41/010019-26еп зазначається недосконалість програмного забезпечення Пенсійного фонду України. Зокрема, за словами автора, користувачам не було надано належних роз’яснень щодо подання всіх документів в одному зверненні, через що виникають труднощі з поданням наступних документів до завершення обробки попередніх.

Також у петиції вказано, що Пенсійний фонд не завжди встигає опрацьовувати подані скан-копії документів у визначені строки, а значна кількість працівників перебуває за кордоном і не має можливості надати документи для сканування.

Крім того, автор звернення зазначає, що багато підприємств і громадян не встигають подати необхідні скан-копії через потребу внесення додаткових записів або виправлення відомостей і печаток у трудових книжках, аби уникнути відхилення документів під час перевірки Пенсійним фондом.

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Україна петиція трудова книжка

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