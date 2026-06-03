Оцифрування трудових книжок хочуть відтермінувати до завершення воєнного стану

В Україні закликають продовжити перехідний період для електронного обліку трудової діяльності.

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В Україні пропонують продовжити перехідний період для оцифрування трудових книжок та подання їхніх скан-копій до Пенсійного фонду до завершення воєнного стану та ще на шість місяців після його скасування.

Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабінету Міністрів України. Автор звернення просить продовжити дію Закону України №1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» в частині строків перехідного періоду для сканування та подання трудових книжок.

Серед причин такої пропозиції №41/010019-26еп зазначається недосконалість програмного забезпечення Пенсійного фонду України. Зокрема, за словами автора, користувачам не було надано належних роз’яснень щодо подання всіх документів в одному зверненні, через що виникають труднощі з поданням наступних документів до завершення обробки попередніх.

Також у петиції вказано, що Пенсійний фонд не завжди встигає опрацьовувати подані скан-копії документів у визначені строки, а значна кількість працівників перебуває за кордоном і не має можливості надати документи для сканування.

Крім того, автор звернення зазначає, що багато підприємств і громадян не встигають подати необхідні скан-копії через потребу внесення додаткових записів або виправлення відомостей і печаток у трудових книжках, аби уникнути відхилення документів під час перевірки Пенсійним фондом.

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