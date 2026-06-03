Конституційний Суд України вивчає європейські стандарти захисту соціальних прав

Судді КСУ під час робочого візиту до Бельгії обговорили з представниками бельгійських судів та Європейського комітету з соціальних прав європейські стандарти захисту соціальних прав, практику застосування Європейської соціальної хартії та роль конституційного судочинства у забезпеченні прав людини в умовах євроінтеграції.

Фото: КСУ

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Судді Конституційного Суду України під час робочого візиту до Королівства Бельгія обговорили з європейськими колегами актуальні питання конституційного судочинства, захисту соціальних прав та застосування європейських стандартів у цій сфері.

Як повідомили в КСУ, виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин та судді Суду Олександр Водянніков, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Василь Лемак, Алла Олійник, Олег Первомайський і Галина Юровська взяли участь у робочих зустрічах із представниками Конституційного Суду Королівства Бельгія, Касаційного Суду Королівства Бельгія та Європейського комітету з соціальних прав. Заходи відбулися 27–31 травня 2026 року в Брюсселі.

У межах візиту відбулася фахова дискусія з Головою Конституційного Суду Королівства Бельгія П’єром Ніулем, Головою Конституційного Суду Королівства Бельгія Жозефіною Мурман, а також суддями цього Суду Денні Пітерсом і Ясмін Кербахе, під час якої учасники обговорили ключові засади діяльності конституційних судів обох держав, їхню роль у забезпеченні верховенства конституції, захисті прав людини та підтриманні конституційного балансу в демократичній державі. У фокусі уваги був обмін досвідом щодо застосування у конституційному судочинстві соціальних гарантій, зокрема у сфері права на соціальний захист, трудових прав та забезпечення пропорційності державного втручання у соціальну сферу.

Делегація Конституційного Суду України провела робочу зустріч із Головою Касаційного Суду Королівства Бельгія Еріком де Формануаром, суддями Касаційного Суду Королівства Бельгія Бруно Літертом і Євою Ван Хоорде, а також Генеральним адвокатом Генрі Вандерлінденом. Учасники зосередилися на сучасних викликах застосування Європейської соціальної хартії у судовій практиці, ефективності судового захисту соціальних прав, узгодженні національних підходів із європейськими стандартами та значенні міжінституційного діалогу.

Програма візиту також передбачала зустріч із членом Європейського комітету з соціальних прав за участю Олів’є де Шуттером, під час якої було розглянуто практику конституційних судів та інших органів конституційного контролю держав-учасниць Європейської соціальної хартії щодо застосування практики Європейського комітету з соціальних прав. Окрему увагу було приділено практиці Європейського комітету з соціальних прав щодо тлумачення Хартії як „живого інструменту“, а також останнім висновкам і рішенням Комітету щодо України.

Завершальним етапом візиту стала експертна дискусія за участю національної консультантки Ради Європи та національної експертки мережі експертів Європейського Союзу MoveS Алли Федорової, присвячена практиці Конституційного Суду України у сфері захисту соціальних прав у контексті європейської інтеграції, під час якої було наголошено на важливості забезпечення конституційних гарантій, урахування європейських стандартів та дотримання балансу між реагуванням держави на сучасні виклики і обов’язком поважати, захищати й гарантувати права людини.

Зазначені заходи, що відбулися у межах реалізації Проєкту Ради Європи „Подальша підтримка реформ конституційної юстиції в Україні“, який впроваджується у межах Плану дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки „Стійкість, відновлення та відбудова“, спрямовані на поглиблення професійного діалогу у сфері захисту соціальних прав, обмін досвідом між конституційними юрисдикціями України та Бельгії, зокрема щодо застосування практики Європейського комітету з соціальних прав.

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