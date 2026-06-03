Конституционный суд Украины изучает европейские стандарты защиты социальных прав

Судьи КСУ во время рабочего визита в Бельгию обсудили с представителями бельгийских судов и Европейского комитета по социальным правам европейские стандарты защиты социальных прав, практику применения Европейской социальной хартии и роль конституционного судопроизводства в обеспечении прав человека в условиях евроинтеграции.

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Судьи Конституционного Суда Украины во время рабочего визита в Королевство Бельгия обсудили с европейскими коллегами актуальные вопросы конституционного судопроизводства, защиты социальных прав и применения европейских стандартов в этой сфере.

Как сообщили в КСУ, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин и судьи Суда Александр Водянников, Оксана Грищук, Виктор Кичун, Василий Лемак, Алла Олейник, Олег Первомайский и Галина Юровская приняли участие в рабочих встречах с представителями Конституционного Суда Королевства Бельгия, Кассационного суда Королевства Бельгия и Европейского комитета по социальным правам. Мероприятия состоялись 27–31 мая 2026 года в Брюсселе.

В рамках визита состоялась профессиональная дискуссия с Председателем Конституционного Суда Королевства Бельгия Пьером Ниулем, Председателем Конституционного Суда Королевства Бельгия Жозефиной Мурман, а также судьями этого Суда Денни Питерсом и Ясмин Кербахе, в ходе которой участники обсудили ключевые основы деятельности конституционных судов обоих государств, их роль в обеспечении верховенства конституции, защите прав человека и поддержании конституционного баланса в демократическом государстве. В центре внимания был обмен опытом относительно применения в конституционном судопроизводстве социальных гарантий, в частности в сфере права на социальную защиту, трудовых прав и обеспечения пропорциональности государственного вмешательства в социальную сферу.

Делегация Конституционного Суда Украины провела рабочую встречу с Председателем Кассационного суда Королевства Бельгия Эриком де Формануаром, судьями Кассационного суда Королевства Бельгия Бруно Литертом и Евой Ван Хоорде, а также Генеральным адвокатом Генри Вандерлинденом. Участники сосредоточились на современных вызовах применения Европейской социальной хартии в судебной практике, эффективности судебной защиты социальных прав, согласовании национальных подходов с европейскими стандартами и значении межинституционального диалога.

Программа визита также предусматривала встречу с членом Европейского комитета по социальным правам при участии Оливье де Шуттера, во время которой была рассмотрена практика конституционных судов и других органов конституционного контроля государств — участников Европейской социальной хартии по применению практики Европейского комитета по социальным правам. Особое внимание было уделено практике Европейского комитета по социальным правам относительно толкования Хартии как «живого инструмента», а также последним выводам и решениям Комитета в отношении Украины.

Завершающим этапом визита стала экспертная дискуссия с участием национального консультанта Совета Европы и национального эксперта сети экспертов Европейского Союза MoveS Аллы Федоровой, посвященная практике Конституционного Суда Украины в сфере защиты социальных прав в контексте европейской интеграции, во время которой было подчеркнуто значение обеспечения конституционных гарантий, учета европейских стандартов и соблюдения баланса между реагированием государства на современные вызовы и обязанностью уважать, защищать и гарантировать права человека.

Указанные мероприятия, состоявшиеся в рамках реализации Проекта Совета Европы «Дальнейшая поддержка реформ конституционного правосудия в Украине», который внедряется в рамках Плана действий Совета Европы для Украины на 2023–2026 годы «Устойчивость, восстановление и реконструкция», направлены на углубление профессионального диалога в сфере защиты социальных прав, обмен опытом между конституционными юрисдикциями Украины и Бельгии, в частности относительно применения практики Европейского комитета по социальным правам.

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