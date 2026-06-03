КСУ рассматривает жалобу относительно ответственности за отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения

КСУ приступил к рассмотрению конституционной жалобы относительно нормы КУоАП, которая предусматривает ответственность водителей за отказ от прохождения учитывая состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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Другой сенат Конституционного Суда Украины 3 июня на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Сластникова Владимира Владимировича.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Водянников изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя, сообщили в КСУ.

Судья отметил, что Сластников В. В. обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть первую статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – Кодекс) «в части, предусматривающей ответственность за отказ лица от прохождения в установленном порядке освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и ответственность, влекущую наложение штрафа на водителей в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, а на других лиц – наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует, что в отношении заявителя был составлен протокол об административном правонарушении. Согласно протоколу, Сластников В. В. управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения (поведение, не соответствующее ситуации; нарушение речи и координации). От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении по требованию сотрудников полиции, которые остановили его во время управления автомобилем, он отказался.

Подволочиский районный суд Тернопольской области признал заявителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 130 Кодекса, и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Тернопольский апелляционный суд апелляционную жалобу адвоката Сигнаевского А. О., который действовал в интересах заявителя, оставил без удовлетворения, а постановление Подволочиского районного суда Тернопольской области – без изменений. Обосновывая свое решение, суд апелляционной инстанции указал, что «доказанность вины и квалификация действий Сластникова В. В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, подтверждена надлежащим образом рассмотренными, оцененными и изложенными в постановлении суда доказательствами <…>. Факт отказа Сластникова В. В. от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения является правовым основанием административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП, доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, собранными в установленном законом порядке <…>. Административное взыскание на Сластникова В. В. наложено в соответствии с требованиями ст.ст. 33–34 КУоАП, с учетом его личности, характера совершенного правонарушения, в пределах санкции ч. 1 ст. 130 КУоАП, а потому оснований для отмены постановления суда и закрытия дела нет».

Заявитель утверждает, что действующая редакция части 1 статьи 130 Кодекса не обеспечивает надлежащей правовой определенности, создает предпосылки для злоупотреблений и нарушения конституционных прав граждан. Применение положений части первой статьи 130 и статьи 266 Кодекса фактически позволяет привлекать лицо к административной ответственности не на основе бесспорных доказательств, а исходя из сомнений относительно его поведения. Автор ходатайства считает, что законодатель создал ситуацию, когда сомнение в доказанности вины лица превращается в основание для наказания, что прямо противоречит конституционной гарантии презумпции невиновности.

По его мнению, применение оспариваемых положений Кодекса нарушает «право лица не давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, поскольку установление ответственности за отказ от прохождения освидетельствования фактически принуждает лицо к саморазоблачению», а также принцип индивидуального характера юридической ответственности, право каждого на уважение его достоинства и запрет принудительного подвергания медицинским вмешательствам без свободного согласия лица, поскольку освидетельствование на состояние опьянения является медицинской процедурой, которая не может проводиться принудительно.

Заявитель отмечает, что статья 33 Конституции Украины гарантирует право каждого на свободу передвижения, однако, по его убеждению, «безосновательная остановка транспортного средства ограничивает это право», поскольку в действующей редакции части первой статьи 130 Кодекса отсутствуют четко определенные и исчерпывающие основания для остановки транспортного средства и направления водителя на освидетельствование.

Судья-докладчик сообщил, что направил письма-запросы в органы государственной власти, ведущие научные учреждения, институты гражданского общества с соответствующими вопросами, имеющими фундаментальное значение для разрешения дела.

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

Участие в пленарном заседании приняли субъект права на конституционную жалобу Владимир Сластников и его представитель, адвокат Анна Сластникова.

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