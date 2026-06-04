Следователя оправдали по делу о взятке в 4 тысячи гривен из-за недостаточности доказательств: Верховный Суд оставил решение без изменений

Верховный Суд рассмотрел жалобу прокуратуры на оправдание следователя полиции, которого подозревали в получении неправомерной выгоды.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда осуществил пересмотр дела № 692/308/16-к по обвинению следователя полиции в получении неправомерной выгоды, которого оправдал Черкасский апелляционный суд.

Обстоятельства дела

По версии обвинения, следователь районного отдела полиции на Черкасщине во время расследования уголовного производства якобы выдвинул требование передать ему деньги за освобождение от уголовной ответственности. Как утверждает обвинение, полицейский получил 2 000 грн в служебном кабинете, а затем еще 2 000 грн — во время следующей встречи возле отделения полиции. Общая сумма неправомерной выгоды, по материалам дела, составляла 4 000 грн, а действия правоохранителя квалифицировали по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Суд первой инстанции пришел к выводу и оправдал обвиняемого, указав на недоказанность состава преступления. Апелляционный суд согласился с этим решением и оставил его без изменений.

Не согласившись с такими решениями, прокуратура подала кассационную жалобу. Кассационная жалоба была обоснована тем, что апелляционный суд рассмотрел дело с нарушениями. В частности, прокурор указал, что в составе суда мог быть судья, который ранее уже участвовал в этом производстве, а это, по его мнению, противоречит требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Верховный суд подтвердил оправдательный приговор

Суд также подчеркнул, что основания для отмены судебных решений в кассации определены статьей 438 УПК Украины и связаны исключительно с существенными нарушениями процессуального закона или неправильным применением закона об уголовной ответственности. Такие нарушения, как отметил Верховный Суд, должны быть не формальными, а такими, которые реально повлияли или могли повлиять на результат рассмотрения дела.

Также Суд обратил внимание на требования к судебному решению, предусмотренные статьей 370 УПК Украины. Оно должно быть законным, обоснованным и мотивированным, то есть вынесенным с соблюдением процессуальных норм, на основании всесторонне установленных обстоятельств и с приведением четких мотивов. В части апелляционного пересмотра эти требования конкретизируются статьей 419 УПК Украины, которая обязывает суд дать ответы на доводы апелляционной жалобы и обосновать свое решение.

Верховный Суд отметил, что решение суда апелляционной инстанции согласуется с положениями ст. 373 УПК Украины, согласно которым обвинительный приговор не может основываться на предположениях и выносится только при условии доказанности в ходе судебного разбирательства виновности лица в совершении уголовного правонарушения.

В этом уголовном производстве вывод о том, что стороной обвинения не предоставлены надлежащие и допустимые доказательства, которые в совокупности могли бы подтвердить наличие в действиях оправданного состава инкриминируемого преступления, основан на доказательствах, которые были предметом непосредственного исследования в соответствии с требованиями ст. 94 УПК Украины и в своей совокупности получили надлежащую оценку.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно недоказанности вины обвиняемого и допустимости подхода к оценке доказательств по делу.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию, что отдельные доказательства обвинения были получены с существенными нарушениями требований УПК Украины, в частности в связи с фактическим проведением обыска лица под видом осмотра места происшествия без надлежащих процессуальных оснований и судебного контроля. Такие нарушения обоснованно поставили под сомнение допустимость соответствующих доказательств.

Верховный Суд также признал, что совокупность иных доказательств не является достаточной для безусловного установления всех элементов состава преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а следовательно вывод о недоказанности вины является соответствующим требованиям уголовного процессуального закона.

Что касается доводов о незаконном составе апелляционного суда, Верховный Суд установил, что участие судьи, на которого ссылался прокурор, не нарушало требований части 3 статьи 76 УПК Украины. Предыдущее участие этого судьи в другом этапе производства, которое не было отменено кассационной инстанцией, не создает оснований для его отвода при новом апелляционном рассмотрении. Таким образом, состав суда признан законным.

Не принял Верховный Суд и аргументы о неправильном применении статьи 416 УПК Украины, указав, что апелляционный суд не выходил за пределы своих полномочий и не создавал процессуальных запретов, на которые ссылался прокурор, а действовал в пределах установленных процессуальных условий нового рассмотрения.

Верховный Суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат данных о каких-либо иных нарушениях требований уголовного процессуального или неправильного применения уголовного законодательства, которые являлись бы безусловными основаниями для изменения или отмены обжалуемых судебных решений, а потому оснований для удовлетворения кассационной жалобы прокурора нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что коллегия судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда, рассмотрев дело № 754/13191/16-к, пришла к выводу, что применение полицейским специального средства принуждения в пределах полномочий, предусмотренных законом, не образует состава преступления, предусмотренного статьей 365 УК Украины, даже если в результате таких действий потерпевшему были причинены телесные повреждения.

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