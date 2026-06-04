Украинцы могут зафиксировать убытки за утраченное образование, лечение и моральный ущерб

От компенсаций за разрушенные здания — к возмещению за потерю образования, медицины и даже моральные страдания: правительство расширяет категории Реестра убытков.

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Международный Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), превращается в гибкий инструмент правовой защиты. Важным шагом на этом пути стало принятие Кабинетом Министров Украины Постановления от 27 мая 2026 года № 670.

Правительство вносит очередные изменения в базовые Порядки подачи заявлений как физическими, так и юридическими лицами, которые были ранее утверждены Постановлением КМУ № 365.

Если на первых этапах работы Реестра фокус внимания был сосредоточен преимущественно на фиксации физического уничтожения или повреждения недвижимого имущества, то новые правила меняют подход.

Главная цель Постановления № 670 — обеспечить максимальный охват всех без исключения видов ущерба. Отныне правовая защита распространяется не только на материальные активы, но и на базовые нематериальные блага человека.

Отныне актив трактуется достаточно широко — как любая материальная или нематериальная ценность, создающая экономические выгоды.

Особое внимание уделено семейным связям. Понятие «близкие члены семьи» теперь включает не только родителей и детей, но и отчимов, мачех, пасынков и лиц, поддерживающих фактические брачные отношения. Отдельно выделена категория «другие члены семьи», которые могут претендовать на компенсацию, если докажут законный интерес и элементы зависимости от потерпевшего.

Категории для физических лиц

Наиболее ожидаемым изменением стало введение новых категорий, касающихся человеческого капитала.

В частности, предусмотрена компенсация за потерю доступа к образованию (A4.2) в случаях, когда обучение было невозможным из-за разрушения заведений или действий оккупационных сил, а также за потерю доступа к медицинской помощи (A4.1), если из-за уничтожения больниц или отсутствия медицинских работников состояние здоровья заявителя существенно и необратимо ухудшилось.

Отдельно выделена категория «другие нарушения прав человека» (A2.10), которая охватывает моральные и душевные страдания, вызванные вооруженной агрессией, не подпадающие под другие виды компенсаций.

Также в перечень включены «другие экономические потери» (A3.7), охватывающие, в частности, потерю материальной поддержки семьи из-за смерти или исчезновения близких, расходы на погребение и репатриацию останков, а также повреждение ценного движимого имущества.

Категории B и C для государства и юридических лиц

Для субъектов хозяйствования и государства Постановление № 670 открывает возможности для возмещения стратегических потерь.

В частности, речь идет об экологическом ущербе (B3.1), который охватывает не только прямое негативное влияние на окружающую среду, но и расходы на мониторинг, оценку и восстановление экосистем.

Выделен ущерб, причиненный культурным ценностям (B2 / C2), что касается повреждения музеев, библиотек, архивов и объектов из Списка ЮНЕСКО.

Также предусмотрена возможность заявлений относительно расходов на разминирование (B5), которые включают гуманитарное разминирование, очистку территорий и подготовку соответствующих специалистов за счет государственных бюджетов.

В перечень включено и расхищение природных ресурсов (B3.2), что охватывает убытки от незаконного завладения полезными ископаемыми и другими ресурсами с целью их последующего коммерческого использования.

Бизнес в эвакуации

Отдельно урегулирован вопрос компенсации для бизнеса в эвакуации. Юридические лица могут заявлять требования за перемещение хозяйственной деятельности (C3.3).

Это включает транспортные и логистические расходы, расходы на возобновление работы на новом месте, аренду жилья для работников, эвакуированных вместе с предприятием, а также потерю прибыли, вызванную самим фактом релокации.

Технические усовершенствования в Дії

Для подтверждения убытков разрешено использовать информацию из актов дистанционного обследования, составленных в соответствии с особенностями проведения дистанционного обследования уничтоженных отдельных категорий объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях возможных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Внедрен механизм идентификации основного и назначенного представителя юридического лица через Портал Дія, что упрощает управление пакетом заявлений.

Кроме того, при формировании заявления система будет автоматически подтягивать данные из Реестра застрахованных лиц, Государственного реестра актов гражданского состояния и баз данных относительно пересечения границы.

Благодаря введению категорий, касающихся образования и медицины, круг потенциальных заявителей существенно расширяется — потенциально на миллионы человек. А новый подход к компенсации непрямых убытков позволяет зафиксировать расходы на эвакуацию работников.

В то же время, вопросы вызывает механизм доказывания убытков в категории A2.10, ведь понятие «душевные страдания» является в значительной степени субъективным. В связи с этим заявителям, вероятно, придется предоставлять развернутые пояснения и, по возможности, дополнительные доказательства, в частности психологические заключения, хотя само постановление допускает описание таких обстоятельств по желанию заявителя.

Постановление № 670 демонстрирует готовность государства к формированию комплексного пакета претензий к государству-агрессору. Для бизнеса это означает возможность фиксировать не только потерю имущества, но и потерю рыночных позиций, а также расходы на сохранение человеческого капитала. Надеемся, что в ближайшей перспективе речь пойдет не только о фиксации причиненных убытков, а и о формировании действенного механизма их фактического возмещения.

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