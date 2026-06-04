Українці можуть зафіксувати збитки за втрачену освіту, лікування та моральну шкоду

Від компенсацій за зруйновані будівлі — до відшкодування за втрату освіти, медицини та навіть моральні страждання: уряд розширює категорії Реєстру збитків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), перетворюється на гнучкий інструмент правового захисту. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 27 травня 2026 року № 670.

Уряд вносить чергові зміни до базових Порядків подання заяв як фізичними, так і юридичними особами, що були раніше затверджені Постановою КМУ № 365.

Якщо на перших етапах роботи Реєстру фокус уваги був зосереджений переважно на фіксації фізичного знищення або пошкодження нерухомого майна, то нові правила змінюють підхід.

Головна мета Постанови № 670 — забезпечити максимальне охоплення всіх без винятку видів шкоди. Відтепер правовий захист поширюється не лише на матеріальні активи, а й на базові нематеріальні блага людини.

Відтепер актив трактується досить широко — як будь-яка матеріальна або нематеріальна цінність, що створює економічні вигоди.

Особливу увагу приділено сімейним зв'язкам. Поняття «близькі члени сім’ї» тепер включає не лише батьків та дітей, а й вітчимів, мачух, пасинків та осіб, які підтримують фактичні шлюбні відносини. Окремо виділено категорію «інші члени сім’ї», які можуть претендувати на компенсацію, якщо доведуть законний інтерес та елементи залежності від потерпілого.

Категорії для фізичних осіб

Найбільш очікуваною зміною стало запровадження нових категорій, що стосуються людського капіталу.

Зокрема, передбачено компенсацію за втрату доступу до освіти (A4.2) у випадках, коли навчання було неможливим через руйнування закладів або дії окупаційних сил, а також за втрату доступу до медичної допомоги (A4.1), якщо через знищення лікарень чи відсутність медичних працівників стан здоров’я заявника суттєво та незворотно погіршився.

Окремо виділено категорію «інші порушення прав людини» (A2.10), яка охоплює моральні та душевні страждання, спричинені збройною агресією, що не підпадають під інші види компенсацій.

Також до переліку включено «інші економічні втрати» (A3.7), що охоплюють, зокрема, втрату матеріальної підтримки сім’ї через смерть або зникнення близьких, витрати на поховання та репатріацію останків, а також пошкодження цінного рухомого майна.

Категорії B та C для держави та юридичних осіб

Для суб’єктів господарювання та держави Постанова № 670 відкриває можливості для відшкодування стратегічних втрат.

Зокрема, йдеться про екологічну шкоду (B3.1), яка охоплює не лише прямий негативний вплив на довкілля, а й витрати на моніторинг, оцінку та відновлення екосистем.

Виділено шкоду, завдану культурним цінностям (B2 / C2), що стосується пошкодження музеїв, бібліотек, архівів та об’єктів зі Списку ЮНЕСКО.

Також передбачено можливість заяв щодо витрат на розмінування (B5), які включають гуманітарне розмінування, очищення територій та підготовку відповідних фахівців за рахунок державних бюджетів.

До переліку включено й розкрадання природних ресурсів (B3.2), що охоплює збитки від незаконного заволодіння корисними копалинами та іншими ресурсами з метою їх подальшого комерційного використання.

Бізнес в евакуації

Окремо врегульовано питання компенсації для бізнесу в евакуації. Юридичні особи можуть заявляти вимоги за переміщення господарської діяльності (C3.3).

Це включає транспортні та логістичні витрати, витрати на відновлення роботи на новому місці, оренду житла для працівників, евакуйованих разом із підприємством, а також втрату прибутку, спричинену самим фактом релокації.

Технічні вдосконалення в Дії

Для підтвердження збитків дозволено використовувати інформацію з актів дистанційного обстеження, складених відповідно до особливостей проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях можливих бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Запроваджено механізм ідентифікації основного та призначеного представника юридичної особи через Портал Дія, що спрощує управління пакетом заяв.

Крім того, під час формування заяви система автоматично підтягуватиме дані з Реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру актів цивільного стану та баз даних щодо перетину кордону.

Завдяки запровадженню категорій, що стосуються освіти та медицини, коло потенційних заявників суттєво розширюється — потенційно на мільйони осіб. А новий підхід до компенсації непрямих збитків дозволяє зафіксувати витрати на евакуацію працівників. Водночас, питання викликає механізм доведення збитків у категорії A2.10, адже поняття «душевні страждання» є значною мірою суб’єктивними. У зв’язку з цим заявникам, імовірно, доведеться надавати розширені пояснення та, за можливості, додаткові докази, зокрема психологічні висновки, хоча сама постанова допускає опис таких обставин за бажанням заявника.

Постанова № 670 демонструє готовність держави до формування комплексного пакету претензій до держави-агресора. Для бізнесу це означає можливість фіксувати не лише втрату майна, а й втрату ринкових позицій, а також витрати на збереження людського капіталу. Сподіваємось, що в найближчій перспективі йтиметься не лише про фіксацію завданих збитків, а й про формування дієвого механізму їх фактичного відшкодування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.