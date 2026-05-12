  1. В Украине

В Украине изменили подход к оплате иммиграционных услуг для иностранцев и лиц без гражданства

19:10, 12 мая 2026
Изменения внедрили после проверки Счетной палаты и выполнения рекомендаций финансового аудита ГМС.
Фото: Главное управление ДМС в Днепропетровской области
Кабинет министров, Министерство финансов и Государственная миграционная служба выполнили все рекомендации, предоставленные Счетной палатой по результатам финансового аудита ГМС. В связи с этим мониторинг выполнения рекомендаций завершен.

В рамках аудита Счетная палата проанализировала финансовую отчетность Государственной миграционной службы и подчиненных ей учреждений за 2025 год. По результатам проверки установлено, что консолидированная финансовая и сводная бюджетная отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое состояние объектов контроля.

В то же время аудиторы выявили ряд недостатков, в частности в отношении учета основных средств, нематериальных активов, текущей дебиторской задолженности и текущих обязательств. Также были зафиксированы несовершенства в нормативно-правовом регулировании составления отчетности.

Во исполнение рекомендаций правительство приняло постановление об изменениях в перечне и размерах платных услуг, которые предоставляют, в частности, подразделения ГМС.

В свою очередь Министерство финансов урегулировало порядок отражения в учете и консолидированной финансовой отчетности показателей финансовых инвестиций в предприятия государственного сектора экономики.

В Государственной миграционной службе сообщили, что в рамках выполнения рекомендаций:

  • проведена инвентаризация и отражены в бухгалтерском учете финансовые инвестиции в предприятия государственного сектора на сумму 72,7 млн грн;
  • усовершенствована система управления государственными предприятиями в сфере ГМС и внедрен постоянный мониторинг их деятельности;
  • скорректированы показатели текущей дебиторской задолженности и текущих обязательств в консолидированной финансовой отчетности за 2025 год на сумму 344,4 млн грн;
  • проведена оценка потерь активов территориальных органов, имущество которых осталось на временно оккупированных или неподконтрольных Украине территориях;
  • унифицированы подходы к взиманию платы за предоставление разрешения на иммиграцию и продление срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
  • урегулирован порядок поступления, распределения и использования средств от административных услуг в системе ГМС.

Член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк, ответственная за аудит, отметила, что оперативное реагирование правительства и ГМС способствовало системным изменениям в сфере учета и отчетности относительно финансовых инвестиций государства, а также помогло усовершенствовать организационно-управленческие процессы и устранить проблемы в финансово-хозяйственной деятельности службы.

В Счетной палате подчеркнули, что все 17 предоставленных рекомендаций выполнены в полном объеме.

иммигранты миграционная служба Госмиграционная служба

