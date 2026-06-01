Кирилл Буданов: завершение горячей фазы войны до зимы — это реалистичная цель

19:44, 1 июня 2026
По мнению Кирилла Буданова, Россия не очень хочет мира, однако появились перспективы того, что Москва будет готова к «определенным действиям в ближайшее время».
Фото: Getty Images
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что завершить горячую фазу войны до ноября «реалистично». Об этом он рассказал на форуме «Архитектура безопасности» в Киеве.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва начала терять инициативу на поле боя с декабря 2025 года, и до наступления зимы существует возможность для дипломатических переговоров по завершению войны.

«Это поручение Президента — как можно быстрее попытаться остановить эту войну. И я подтверждаю: это действительно его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель Офиса Президента точно буду делать все для того, чтобы достичь цели, которую поставил Президент Украины. На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная и продуманная», — заявил Буданов.

По его словам, завершение горячей фазы войны до зимы — это «реалистичная (цель, — ред.)».

Буданова спросили, почему Зеленский также называл дедлайном для прекращения горячей фазы войны ноябрь и есть ли какие-либо сигналы от партнеров об ускорении помощи.

«Перестаньте преуменьшать нашу роль: что кто-то нам что-то должен дать, сказать, подарить и так далее. Нет, есть позиция Президента Украины, которую Он четко озвучивает, — и мы будем ее реализовывать», — ответил глава ОП.

Он также заявил, что уверен в том, что украинских возможностей достаточно для того, чтобы «попытаться этого достичь и реально реализовать» завершение войны к этому сроку.

Также Буданов отметил, что результативность переговоров зависит от всех участников процесса: «Здесь и наша, и российская позиция. К сожалению, в одностороннем порядке такие вопросы не решаются — иначе, наверное, мы бы давно уже это сделали».

По мнению чиновника, Россия «не очень хочет» мира, однако «сейчас, как никогда» появились перспективы того, что Москва будет готова на «определенные действия в ближайшее время».

«Поэтому я верю в этот (переговорный, — ред.) процесс, несмотря ни на что», — добавил Буданов.

