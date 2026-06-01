В ГНС заявили о проблемах с НДС и акцизом из-за атак на энергетику

В Государственной налоговой службе заявили о проблемах с выполнением показателей по НДС и акцизному налогу.

Выполнение плана поступлений в государственный бюджет по итогам пяти месяцев 2026 года составило 101,9%, а за май — 103,7%. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, в условиях войны налоги являются не только источником наполнения бюджета, но и показателем устойчивости государства, способности бизнеса работать несмотря на вызовы и ответственности налогоплательщиков.

По данным ГНС, в мае план поступлений налогов и сборов, которые контролирует служба, был выполнен на 103,7%. Дополнительно в бюджет поступило 5,3 млрд грн, а общий объем поступлений в общий фонд государственного бюджета составил 148,8 млрд грн.

Крупнейшими источниками поступлений стали налог на прибыль предприятий — 68,6 млрд грн, что на 12,6 млрд грн превысило плановые показатели, а также налог на доходы физических лиц — 36,7 млрд грн, что на 2,1 млрд грн больше запланированного.

В то же время в ГНС обратили внимание на сложности с выполнением отдельных бюджетообразующих показателей, в частности по поступлениям от НДС и акцизного налога. В службе объясняют это последствиями атак на энергетическую инфраструктуру, сокращением производства и изменениями логистических цепочек.

По итогам января–мая 2026 года поступления в общий фонд государственного бюджета составили 584,7 млрд грн. План выполнен на 101,9%, что позволило обеспечить сверхплановые поступления на уровне 11,2 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 64,2 млрд грн, или на 12,3%.

