  1. В Украине

В ГНС заявили о проблемах с НДС и акцизом из-за атак на энергетику

18:35, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Государственной налоговой службе заявили о проблемах с выполнением показателей по НДС и акцизному налогу.
В ГНС заявили о проблемах с НДС и акцизом из-за атак на энергетику
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выполнение плана поступлений в государственный бюджет по итогам пяти месяцев 2026 года составило 101,9%, а за май — 103,7%. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, в условиях войны налоги являются не только источником наполнения бюджета, но и показателем устойчивости государства, способности бизнеса работать несмотря на вызовы и ответственности налогоплательщиков.

По данным ГНС, в мае план поступлений налогов и сборов, которые контролирует служба, был выполнен на 103,7%. Дополнительно в бюджет поступило 5,3 млрд грн, а общий объем поступлений в общий фонд государственного бюджета составил 148,8 млрд грн.

Крупнейшими источниками поступлений стали налог на прибыль предприятий — 68,6 млрд грн, что на 12,6 млрд грн превысило плановые показатели, а также налог на доходы физических лиц — 36,7 млрд грн, что на 2,1 млрд грн больше запланированного.

В то же время в ГНС обратили внимание на сложности с выполнением отдельных бюджетообразующих показателей, в частности по поступлениям от НДС и акцизного налога. В службе объясняют это последствиями атак на энергетическую инфраструктуру, сокращением производства и изменениями логистических цепочек.

По итогам января–мая 2026 года поступления в общий фонд государственного бюджета составили 584,7 млрд грн. План выполнен на 101,9%, что позволило обеспечить сверхплановые поступления на уровне 11,2 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 64,2 млрд грн, или на 12,3%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Партнеры по гражданскому браку могут претендовать на половину квартиры, приобретенной во время совместной жизни, — Верховный Суд

Спор за квартиру после смерти женщины: почему Верховный Суд поддержал сожителя, а не сестру наследодательницы.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Разрушенное строение в Черниговской области оформили как дом ради получения земли: что решил Верховный Суд

ВС подтвердил, что регистрация дома, созданного путем формального объединения квартир в разрушенном здании, не создает законного титула собственности и не дает права на земельный участок.

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]