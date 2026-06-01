Главам общин запретили совместительство: какие ограничения ввел новый закон о финансировании армии местными властями

В Украине начинают действовать новые правила, регулирующие участие местного самоуправления в поддержке сектора безопасности и обороны.

Закон № 3812-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины вступил в силу. И как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», местная власть законно получит право финансировать нужды Сил обороны.

Документ имел целью устранить юридические коллизии, которые часто ставили мэров и глав общин под угрозу уголовного преследования за использование местных средств на нужды воинских частей. Финальная редакция, подписанная Президентом, существенно отличается от первоначальных предложений профильного комитета, рассмотрим чем именно.

Новые полномочия

Закон предусматривает изменение компетенции сельских, поселковых и городских советов. С завтрашнего дня советы получают право принимать решения о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны в период действия военного или чрезвычайного положения. Это включает утверждение местных программ поддержки.

Однако, важной оговоркой является то, что общины не могут предоставлять огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества и устройства.

К собственным полномочиям исполнительных органов теперь принадлежит подготовка и реализация программ усиления обороноспособности и материально-технического обеспечения ВСУ.

Обо всех принятых решениях относительно поддержки обороны общины обязаны уведомлять Министерство обороны Украины.

Строительство фортификаций

Законодательные изменения предусматривают, что исполнительные органы местных советов получили делегированные полномочия по подготовке, организации и реализации программ строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Речь идет об обустройстве оборонной инфраструктуры на местах, включая планирование, финансирование и координацию соответствующих работ.

В то же время такие программы не могут реализовываться автономно. Закон требует их обязательного согласования с соответствующими центральными органами исполнительной власти.

Кадровые изменения

Так, в случае, если заместитель председателя областного или районного совета исполняет полномочия председателя более 90 дней подряд, совет может избрать дополнительно одного заместителя на этот период.

Сельский, поселковый и городской голова не может быть депутатом какого-либо совета, а также не имеет права совмещать свою служебную деятельность с другими должностями, в том числе на общественных началах. Отдельно закон устанавливает запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью или предпринимательской деятельностью.

Исключения составляют лишь определенные законом виды деятельности, такие как преподавательская, научная и творческая деятельность, медицинская практика, инструкторская и судейская практика в спорте. Кроме того, сельский, поселковый или городской голова теперь может законно совмещать свою должность с исполнением полномочий начальника соответствующей военной администрации населенного пункту.

Также Закон вносит изменения в Закон «О предотвращении коррупции». Так, установленное ограничение относительно совместительства и предпринимательской деятельности не распространяется на должностных лиц местного самоуправления и госслужащих (кроме категории «А»), если они находятся в отпуске без сохранения зарплаты, в простое или приостановлении контракта.

Это позволяет таким лицам работать в частном секторе или заниматься предпринимательской деятельностью, при условии, что они не осуществляли контроль над этими структурами в течение последнего года.

В течение 30 дней после окончания отпуска или простоя либо отмены военного положения такую деятельность необходимо прекратить. Проект предлагал срок в 15 рабочих дней.

Какие нормы не вошли в закон

Сравнение первоначального законопроекта и окончательно принятого закона фиксирует некоторые расхождения, в частности в части регулирования дистанционной работы органов местного самоуправления и обеспечения прозрачности их деятельности.

Предложения, которые не были учтены в финальной редакции, касались проведения дистанционных заседаний и механизмов их публичности. В частности, законодательная инициатива предусматривала детальную процедуру проведения пленарных заседаний, заседаний исполнительных комитетов и комиссий в формате видеоконференций. В финальном тексте закона эта норма не была закреплена.

Отдельно проект содержал требование об обязательной трансляции дистанционных заседаний, включая определение порядка открытого доступа к ним. Эта гарантия прозрачности в условиях военного положения также не вошла в окончательную редакцию.

Еще одним отклоненным предложением было закрепление нормы, согласно которой запись дистанционного заседания должна была бы быть неотъемлемой частью протокола. В финальном законе это требование тоже отсутствует.

Проект также предусматривал географические ограничения для участия депутатов в дистанционных заседаниях — в частности требование пребывания на территории Украины (за исключением оккупированных территорий). Кроме того, предлагалось учитывать голоса депутатов, находящихся за границей, с возможностью формирования уточненного протокола. Ни одна из этих норм не была поддержана.

Отдельно стоит отметить, что предложение по расширению количества заместителей для руководителя областного совета до двух лиц также не было учтено — окончательная редакция закона предусматривает лишь одного дополнительного заместителя.

В итоге финальный закон существенно сузил объем регулирования, предложенный в первоначальном проекте, особенно в части цифровизации процедур и усиления требований к прозрачности работы местных советов.

