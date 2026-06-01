  1. Законодательство
  2. / В Украине

В законопроекте о возвращении конкурсов на госслужбу нашли риски «ручного отбора» кадров

17:23, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам адвокатов, без четких стандартов, независимого контроля и эффективного обжалования, система может стать инструментом давления или ручного продвижения нужных кандидатов.
В законопроекте о возвращении конкурсов на госслужбу нашли риски «ручного отбора» кадров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восстановление конкурсных процедур на государственной службе после периода военных упрощений является необходимым шагом, однако отдельные положения законопроекта №13478-1 могут уменьшить роль открытого конкурса как ключевого предохранителя от политического и административного влияния. На этом подчеркнули в Комитете Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам трудового права.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В настоящее время проект Закона № 13478-1 от 16.07.2025 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления проведения конкурсов и усовершенствования порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы» Верховная Рада приняла за основу.

Документом предлагается вернуть конкурсы как основной механизм поступления на государственную службу. В то же время предусматривается сохранение расширенных исключений, введенных во время военного положения. Одновременно формируется переходная модель, которая позволяет постепенно перевести лиц, назначенных без конкурса, в конкурсную систему после стабилизации ситуации.

В НААУ ключевым риском проекта назвали частичное ослабление принципа открытого конкурса. Ведь предлагается ввести институт внутреннего конкурса, который позволяет осуществлять продвижение по службе исключительно среди работников соответствующего органа. Это ускоряет кадровые решения, но снижает уровень внешней конкуренции.

Отдельное внимание адвокаты обратили на то, что также существенно изменяется система оценки служебной деятельности. Сегодня она имеет преимущественно контрольный и формальный характер, тогда как в проекте становится ключевым инструментом управления карьерой. Ее результаты будут влиять на продвижение, возможность назначения или перевода без конкурса, премирование, а две отрицательные оценки подряд могут быть основанием для увольнения. В НААУ предостерегли, что без четких стандартов, независимого контроля и эффективного обжалования такая система может стать инструментом давления или ручного продвижения нужных кандидатов.

Также адвокаты обратили внимание на риски контрактной модели государственной службы. Контракты могут повысить гибкость управления, но снижают стабильность службы, могут увеличить политическую зависимость и создают риск превращения госслужбы в систему временных менеджеров.

В НААУ в целом поддержали идею модернизации государственной службы и возвращения конкурсных процедур, однако предложили доработать законопроект. Среди рекомендаций — ограничить случаи внутреннего конкурса, установить максимальную долю должностей, которые могут замещаться без открытого конкурса, детализировать независимую процедуру оценки, предусмотреть эффективное обжалование ее результатов и сузить возможности обхода открытого конкурса через кадровый резерв.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект госслужащие госслужба конкурс

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Партнеры по гражданскому браку могут претендовать на половину квартиры, приобретенной во время совместной жизни, — Верховный Суд

Спор за квартиру после смерти женщины: почему Верховный Суд поддержал сожителя, а не сестру наследодательницы.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Разрушенное строение в Черниговской области оформили как дом ради получения земли: что решил Верховный Суд

ВС подтвердил, что регистрация дома, созданного путем формального объединения квартир в разрушенном здании, не создает законного титула собственности и не дает права на земельный участок.

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]