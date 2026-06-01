В законопроекте о возвращении конкурсов на госслужбу нашли риски «ручного отбора» кадров

По словам адвокатов, без четких стандартов, независимого контроля и эффективного обжалования, система может стать инструментом давления или ручного продвижения нужных кандидатов.

Восстановление конкурсных процедур на государственной службе после периода военных упрощений является необходимым шагом, однако отдельные положения законопроекта №13478-1 могут уменьшить роль открытого конкурса как ключевого предохранителя от политического и административного влияния. На этом подчеркнули в Комитете Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам трудового права.

В настоящее время проект Закона № 13478-1 от 16.07.2025 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления проведения конкурсов и усовершенствования порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы» Верховная Рада приняла за основу.

Документом предлагается вернуть конкурсы как основной механизм поступления на государственную службу. В то же время предусматривается сохранение расширенных исключений, введенных во время военного положения. Одновременно формируется переходная модель, которая позволяет постепенно перевести лиц, назначенных без конкурса, в конкурсную систему после стабилизации ситуации.

В НААУ ключевым риском проекта назвали частичное ослабление принципа открытого конкурса. Ведь предлагается ввести институт внутреннего конкурса, который позволяет осуществлять продвижение по службе исключительно среди работников соответствующего органа. Это ускоряет кадровые решения, но снижает уровень внешней конкуренции.

Отдельное внимание адвокаты обратили на то, что также существенно изменяется система оценки служебной деятельности. Сегодня она имеет преимущественно контрольный и формальный характер, тогда как в проекте становится ключевым инструментом управления карьерой. Ее результаты будут влиять на продвижение, возможность назначения или перевода без конкурса, премирование, а две отрицательные оценки подряд могут быть основанием для увольнения. В НААУ предостерегли, что без четких стандартов, независимого контроля и эффективного обжалования такая система может стать инструментом давления или ручного продвижения нужных кандидатов.

Также адвокаты обратили внимание на риски контрактной модели государственной службы. Контракты могут повысить гибкость управления, но снижают стабильность службы, могут увеличить политическую зависимость и создают риск превращения госслужбы в систему временных менеджеров.

В НААУ в целом поддержали идею модернизации государственной службы и возвращения конкурсных процедур, однако предложили доработать законопроект. Среди рекомендаций — ограничить случаи внутреннего конкурса, установить максимальную долю должностей, которые могут замещаться без открытого конкурса, детализировать независимую процедуру оценки, предусмотреть эффективное обжалование ее результатов и сузить возможности обхода открытого конкурса через кадровый резерв.

