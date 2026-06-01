  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Женщина потребовала 200 тысяч грн морального вреда за неудачную покупку обуви в онлайн-магазине — что решил суд

15:17, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд проверил, дает ли несоответствие размера обуви право на возврат денежных средств и взыскание 200 тысяч грн морального вреда.
Женщина потребовала 200 тысяч грн морального вреда за неудачную покупку обуви в онлайн-магазине — что решил суд
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шевченковский районный суд города Днепра рассмотрел спор между покупательницей и интернет-магазином обуви, который возник из-за несоответствия размера товара. Женщина утверждала, что две пары обуви, заказанные через интернет, фактически оказались больше, чем было указано продавцом, поэтому потребовала вернуть уплаченные средства, возместить моральный вред и компенсировать расходы на адвоката.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суду предстояло выяснить, действительно ли покупательница получила товар с недостатком, который дает право на расторжение договора купли-продажи, а также соблюдала ли она предусмотренную законом процедуру защиты прав потребителей. По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие надлежащих доказательств несоответствия товара заявленным характеристикам.

Обстоятельства дела №932/18040/25

В сентябре 2025 года женщина приобрела через интернет-магазин четыре пары обуви и заплатила за них 3600 грн. После получения заказа она пришла к выводу, что две пары не соответствуют заявленному 37-му размеру. По ее словам, длина стельки составляла около 25 см, что соответствует большему размеру обуви.

Покупательница обратилась к продавцу с претензией и требованием вернуть товар, однако получила отказ. После этого она подала иск в суд, в котором просила взыскать с продавца 3600 грн стоимости товара, 200 тыс. грн морального вреда и 16 тыс. грн расходов на правовую помощь.

Из материалов дела следовало, что из четырех приобретенных пар две подошли покупательнице по размеру, а спор возник только в отношении двух других пар.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что истец утверждала о несоответствии фактического размера обуви характеристикам, указанным продавцом.

При этом суд отметил, что если бы было доказано, что обувь, маркированная как 37-й размер, фактически соответствует значительно большему размеру, такое несоответствие могло бы рассматриваться как существенный недостаток товара. В таком случае потребитель имел бы право требовать расторжения договора и возврата денежных средств.

Однако истец не предоставила экспертного заключения либо иных надлежащих доказательств, которые подтверждали бы, что спорная обувь действительно не соответствовала заявленному размеру. Одних лишь утверждений о несоответствии размерной сетки суд признал недостаточными для подтверждения заявленных требований.

Кроме того, суд обратил внимание, что предоставленная квитанция подтверждала оплату всего заказа на сумму 3600 грн, тогда как доказательств стоимости именно двух пар обуви, в отношении которых возник спор, материалы дела не содержали.

Почему суд отказал в возврате денежных средств

Отдельно суд проанализировал положения статьи 9 Закона «О защите прав потребителей», которая регулирует порядок обмена товара надлежащего качества.

Суд отметил, что если товар не удовлетворяет потребителя по размеру, он имеет право обратиться к продавцу с требованием о его обмене в течение 14 дней. Если же аналогичного товара нет в продаже, потребитель может требовать расторжения договора и возврата денежных средств.

Вместе с тем материалы дела не содержали доказательств того, что покупательница обращалась к продавцу именно с требованием об обмене обуви. Вместо этого она сразу потребовала расторжения договора и возврата денег. По мнению суда, при отсутствии доказательств существенного недостатка такой способ защиты не соответствовал порядку, предусмотренному законом для случаев, когда товар не подходит по размеру.

Вывод суда

Шевченковский районный суд города Днепра пришел к выводу, что истец не доказала факт несоответствия обуви заявленным характеристикам, не предоставила надлежащих доказательств в подтверждение своих требований и не подтвердила обращение к продавцу с требованием об обмене товара.

Учитывая это, суд отказал в удовлетворении иска полностью, включая требования о возврате стоимости товара, возмещении морального вреда и компенсации расходов на правовую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Разрушенное строение в Черниговской области оформили как дом ради получения земли: что решил Верховный Суд

ВС подтвердил, что регистрация дома, созданного путем формального объединения квартир в разрушенном здании, не создает законного титула собственности и не дает права на земельный участок.

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Несанкционированные НСРД и манипуляции с автоматизированным распределением дел: ВСП возвращается к делу судьи Геннадия Салая

ВСП рассмотрит жалобы 2 июня.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]