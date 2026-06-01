Женщина потребовала 200 тысяч грн морального вреда за неудачную покупку обуви в онлайн-магазине — что решил суд

Суд проверил, дает ли несоответствие размера обуви право на возврат денежных средств и взыскание 200 тысяч грн морального вреда.

Шевченковский районный суд города Днепра рассмотрел спор между покупательницей и интернет-магазином обуви, который возник из-за несоответствия размера товара. Женщина утверждала, что две пары обуви, заказанные через интернет, фактически оказались больше, чем было указано продавцом, поэтому потребовала вернуть уплаченные средства, возместить моральный вред и компенсировать расходы на адвоката.

Суду предстояло выяснить, действительно ли покупательница получила товар с недостатком, который дает право на расторжение договора купли-продажи, а также соблюдала ли она предусмотренную законом процедуру защиты прав потребителей. По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие надлежащих доказательств несоответствия товара заявленным характеристикам.

Обстоятельства дела №932/18040/25

В сентябре 2025 года женщина приобрела через интернет-магазин четыре пары обуви и заплатила за них 3600 грн. После получения заказа она пришла к выводу, что две пары не соответствуют заявленному 37-му размеру. По ее словам, длина стельки составляла около 25 см, что соответствует большему размеру обуви.

Покупательница обратилась к продавцу с претензией и требованием вернуть товар, однако получила отказ. После этого она подала иск в суд, в котором просила взыскать с продавца 3600 грн стоимости товара, 200 тыс. грн морального вреда и 16 тыс. грн расходов на правовую помощь.

Из материалов дела следовало, что из четырех приобретенных пар две подошли покупательнице по размеру, а спор возник только в отношении двух других пар.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что истец утверждала о несоответствии фактического размера обуви характеристикам, указанным продавцом.

При этом суд отметил, что если бы было доказано, что обувь, маркированная как 37-й размер, фактически соответствует значительно большему размеру, такое несоответствие могло бы рассматриваться как существенный недостаток товара. В таком случае потребитель имел бы право требовать расторжения договора и возврата денежных средств.

Однако истец не предоставила экспертного заключения либо иных надлежащих доказательств, которые подтверждали бы, что спорная обувь действительно не соответствовала заявленному размеру. Одних лишь утверждений о несоответствии размерной сетки суд признал недостаточными для подтверждения заявленных требований.

Кроме того, суд обратил внимание, что предоставленная квитанция подтверждала оплату всего заказа на сумму 3600 грн, тогда как доказательств стоимости именно двух пар обуви, в отношении которых возник спор, материалы дела не содержали.

Почему суд отказал в возврате денежных средств

Отдельно суд проанализировал положения статьи 9 Закона «О защите прав потребителей», которая регулирует порядок обмена товара надлежащего качества.

Суд отметил, что если товар не удовлетворяет потребителя по размеру, он имеет право обратиться к продавцу с требованием о его обмене в течение 14 дней. Если же аналогичного товара нет в продаже, потребитель может требовать расторжения договора и возврата денежных средств.

Вместе с тем материалы дела не содержали доказательств того, что покупательница обращалась к продавцу именно с требованием об обмене обуви. Вместо этого она сразу потребовала расторжения договора и возврата денег. По мнению суда, при отсутствии доказательств существенного недостатка такой способ защиты не соответствовал порядку, предусмотренному законом для случаев, когда товар не подходит по размеру.

Вывод суда

Шевченковский районный суд города Днепра пришел к выводу, что истец не доказала факт несоответствия обуви заявленным характеристикам, не предоставила надлежащих доказательств в подтверждение своих требований и не подтвердила обращение к продавцу с требованием об обмене товара.

Учитывая это, суд отказал в удовлетворении иска полностью, включая требования о возврате стоимости товара, возмещении морального вреда и компенсации расходов на правовую помощь.

