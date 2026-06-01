Жінка вимагала 200 тисяч грн моральної шкоди за невдалу покупку взуття в онлайн-магазині — що вирішив суд

Суд перевірив, чи дає невідповідність розміру взуття право на повернення коштів і стягнення 200 тисяч грн моральної шкоди.

Шевченківський районний суд міста Дніпра розглянув спір між покупчинею та інтернет-магазином взуття, який виник через невідповідність розміру товару. Жінка стверджувала, що замовлені через інтернет дві пари взуття фактично виявилися більшими, ніж було зазначено продавцем, тому вимагала повернути сплачені кошти, відшкодувати моральну шкоду та компенсувати витрати на адвоката.

Суду довелося з'ясувати, чи справді покупчиня отримала товар із недоліком, який дає право на розірвання договору купівлі-продажу, та чи дотрималася вона процедури захисту прав споживачів, передбаченої законом. За результатами розгляду справи суд відмовив у задоволенні позову, вказавши на відсутність належних доказів невідповідності товару заявленим характеристикам.

Обставини справи №932/18040/25

У вересні 2025 року жінка придбала через інтернет-магазин чотири пари взуття та сплатила за них 3600 грн. Після отримання замовлення вона дійшла висновку, що дві пари не відповідають заявленому 37-му розміру. За її словами, довжина устілки становила близько 25 см, що відповідає більшому розміру взуття.

Покупчиня звернулася до продавця із претензією та вимогою повернути товар, однак отримала відмову. Після цього вона подала позов до суду, в якому просила стягнути з продавця 3600 грн вартості товару, 200 тис. грн моральної шкоди та 16 тис. грн витрат на правничу допомогу.

З матеріалів справи випливало, що із чотирьох придбаних пар дві покупчині підійшли за розміром, а спір виник лише щодо двох інших пар.

Що встановив суд

Суд звернув увагу, що позивачка стверджувала про невідповідність фактичного розміру взуття характеристикам, зазначеним продавцем.

При цьому суд зазначив, що якби було доведено, що взуття, марковане як 37-й розмір, фактично відповідає значно більшому розміру, така невідповідність могла б розглядатися як істотний недолік товару. У такому разі споживач мав би право вимагати розірвання договору та повернення коштів.

Однак позивачка не надала експертного висновку або інших належних доказів, які б підтверджували, що спірне взуття дійсно не відповідало заявленому розміру. Самих лише тверджень про невідповідність розмірної сітки суд визнав недостатніми для підтвердження заявлених вимог.

Крім того, суд звернув увагу, що надана квитанція підтверджувала оплату всього замовлення на суму 3600 грн, тоді як доказів вартості саме двох пар взуття, щодо яких виник спір, матеріали справи не містили.

Чому суд відмовив у поверненні коштів

Окремо суд проаналізував положення статті 9 Закону «Про захист прав споживачів», яка регулює порядок обміну товару належної якості.

Суд зазначив, що якщо товар не задовольняє споживача за розміром, він має право звернутися до продавця з вимогою про його обмін протягом 14 днів. Якщо ж аналогічного товару немає у продажу, споживач може вимагати розірвання договору та повернення коштів.

Водночас матеріали справи не містили доказів того, що покупчиня зверталася до продавця саме із вимогою про обмін взуття. Натомість вона одразу вимагала розірвання договору та повернення грошей. На думку суду, за відсутності доказів істотного недоліку такий спосіб захисту не відповідав порядку, передбаченому законом для випадків, коли товар не підходить за розміром.

Висновок суду

Шевченківський районний суд міста Дніпра дійшов висновку, що позивачка не довела факту невідповідності взуття заявленим характеристикам, не надала належних доказів на підтвердження своїх вимог та не підтвердила звернення до продавця із вимогою про обмін товару.

З огляду на це суд відмовив у задоволенні позову повністю, включаючи вимоги про повернення вартості товару, відшкодування моральної шкоди та компенсацію витрат на правничу допомогу.

