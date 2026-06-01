Чи можуть не випустити за кордон через кредит, борги або лікарняний: які правила діють зараз

Чи впливають кредитні зобов’язання, борги або перебування на лікарняному на можливість виїхати за кордон.

Наявність кредиту, іпотеки, розстрочки чи оформленого лікарняного сама по собі не може стати підставою для відмови у виїзді за кордон. Про це нагадали у Міністерстві внутрішніх справ України, пояснивши, які документи та обставини насправді перевіряють під час перетину державного кордону.

Чи перевіряють кредити та борги під час перетину кордону

Під час проходження прикордонного контролю кредитні зобов’язання громадян не перевіряються. Прикордонники не з’ясовують, чи має особа кредити, розстрочки або іпотечні зобов’язання.

Чи можуть не випустити за кордон через лікарняний

Також не перевіряються листки непрацездатності. Відтак перебування громадянина на лікарняному не є підставою для заборони виїзду з України.

У яких випадках можуть обмежити право на виїзд з України

Водночас прикордонники можуть відмовити у перетині державного кордону лише у випадках, прямо передбачених законодавством. Зокрема, право на виїзд може бути тимчасово обмежене, якщо щодо особи застосовано запобіжний захід із забороною виїзду за кордон, вона засуджена за вчинення кримінального правопорушення або ухиляється від виконання зобов’язань, визначених судовим рішенням чи рішенням інших органів, які підлягають примусовому виконанню.

Крім того, обмеження можливі щодо осіб, які перебувають під адміністративним наглядом поліції, оголошені в розшук правоохоронними органами, а також у разі наявності рішення суду чи постанови органів державної виконавчої служби, зокрема через злісну несплату аліментів.

Підставою для відмови у виїзді також може стати відсутність необхідних документів, які надають право на перетин кордону. У МВС наголошують, що інші причини, не передбачені законом, не можуть використовуватися для недопуску громадян до виїзду з України.

Які документи перевіряють на кордоні під час воєнного стану

Окремо у відомстві нагадали, що під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Військово-обліковий документ для виїзду за кордон: що потрібно знати

Відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», представники Державної прикордонної служби України перевіряють військово-облікові документи у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах та безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України під час його перетину.

