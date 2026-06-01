Солом’янський райсуд Києва відновив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій

Суд повідомив, що розгляд судових справ суддями, робочі місця яких розташовувалися по Грушецькій 1, відновлено.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 24 травня внаслідок ворожого ракетного обстрілу будівля Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Грушецька, 1 зазнала значних руйнувань.

У понеділок, 1 червня, Солом’янський районний суд Києва повідомив, що з сьогоднішнього дня приміщення суду за адресою: м. Київ, вул. Грушецька, 1, відновило своє роботу.

«Прийом громадян здійснюється відповідно до встановленого графік прийому громадян структурними підрозділами суду на період воєнного стану в Україні. З графіком можна ознайомитись за посланням.

Розгляд судових справ суддями, робочі місця яких розташовувалися в цьому корпусі, відновлено», - йдеться у заяві.

