Кадровий голод став головною загрозою для економіки: нестача працівників виходить на перший план

Попри зростання оптимізму бізнесу, дефіцит працівників дедалі більше стримує розвиток підприємств і цілих регіонів.

Настрої українського бізнесу на початку 2026 року помітно покращилися. Підприємці стали більш оптимістично оцінювати перспективи своєї діяльності, виробництва та інвестицій, що відобразилося на зростанні Індексу ділових очікувань до 105,8%. Для порівняння, у попередньому кварталі цей показник становив 102,1%. Водночас уперше за тривалий період баланс очікувань щодо збільшення обсягів виробництва вийшов у позитивну зону та досяг +0,6%.

Однак загальне покращення не означає, що ситуація є однаковою по всій країні. Якщо західні регіони демонструють впевнене зростання та залучають нові підприємства, то прифронтові області продовжують працювати в умовах безпекових ризиків, нестачі працівників і складної економічної ситуації.

Про це свідчать результати опитування регулятора щодо ділових очікувань підприємств за І квартал 2026 року, які проаналізували у парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Західні області стали лідерами за очікуваннями зростання виробництва

За даними дослідження, суттєві відмінності у настроях бізнесу спостерігаються залежно від регіону. Оцінка здійснювалася за методологією воєнно-економічного зонування, розробленою Київською школою економіки та Міністерством економіки.

Найкращі показники демонструють регіони західного прикордонного тилу, які фактично стали центрами релокації підприємств із прифронтових територій та осередками формування нових логістичних маршрутів. Саме тут зафіксовано найвищі очікування щодо зростання виробництва. Зокрема, у Волинській області цей показник становить +76,9%, у Закарпатській — +69,2%, у Львівській — +61,5%.

Де бізнес погіршив оцінки економічної ситуації

У регіонах внутрішнього тилу ситуація є більш різнорідною та значною мірою залежить від структури місцевої економіки й доступу до ринків збуту. Найбільше погіршення ділових очікувань зафіксовано у Черкаській області, де показник становить -50,0%, а також у Полтавській області — -8,5%. Водночас позитивну динаміку демонструють Хмельницька область (+26,8%) та Тернопільська область (+28,6%).

Прифронтові регіони продовжують інвестувати попри ризики

Найскладніші умови для ведення бізнесу зберігаються у прифронтових та прикордонних регіонах. Так, у Запорізькій області очікування щодо реалізації продукції залишаються від’ємними і становлять -5,6%, а на Сумщині баланс очікувань щодо виробництва сягає -17,3%.

Попри складну безпекову ситуацію, підприємства цих регіонів продовжують інвестувати в основні засоби та обладнання. У Запорізькій області баланс таких очікувань становить +33,3%, у Чернігівській — +15,4%. Водночас наголошується, що ці вкладення переважно спрямовуються не на розширення виробництва, а на адаптацію бізнесу до воєнних умов, зокрема на придбання генераторів, релокацію виробничих потужностей у межах регіону та заходи безпеки.

Які регіони найбільше потребують працівників

На ринку праці також спостерігаються ознаки покращення. Загальнонаціональний баланс очікувань щодо зайнятості покращився до -1,8% порівняно з -3,8% у попередньому кварталі. Проте між регіонами зберігається значний розрив.

Найвищий попит на працівників фіксується у Львівській області (+22,0%), Чернівецькій області (+18,2%), Волинській області (+15,4%) та у Києві. Натомість найгірша ситуація із зайнятістю спостерігається на Сумщині (-50,0%), Чернігівщині (-46,2%) та у Запорізькій області (-42,1%).

Дефіцит кадрів залишається головним викликом для економіки

У комітеті Ради наголошують, що економічна політика має враховувати суттєві відмінності між регіонами. Якщо для західних областей пріоритетом є масштабування бізнесу, розвиток інфраструктури та підтримка експорту, то для прифронтових територій ключовим завданням залишається збереження базової спроможності підприємств працювати в умовах постійних ризиків.

Водночас найбільшою довгостроковою проблемою називають дефіцит робочої сили. На думку експертів, вирішити це питання виключно фінансовими інструментами неможливо. Без повернення населення, розвитку програм перекваліфікації та створення стимулів для збереження кадрів прифронтові регіони ризикують надовго залишитися в режимі виживання, що може ускладнити їхнє післявоєнне відновлення.

