Залишили собаку в автомобілі у спеку: власникам загрожують штрафи до 8,5 тисяч гривень

За які дії щодо домашніх тварин можуть оштрафувати, заарештувати або навіть вилучити тварину.

Жорстоке поводження з тваринами в Україні тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від тяжкості правопорушення. За знущання над тваринами порушникам можуть загрожувати штрафи, адміністративний арешт, конфіскація тварини, а в окремих випадках — позбавлення волі на строк до 8 років.

Що вважається жорстоким поводженням з тваринами

Жорстоким поводженням із тваринами вважаються дії або бездіяльність, що завдають їм фізичного болю та страждань, призводять до ушкоджень, каліцтва чи загибелі. До таких порушень належать як знущання над домашніми, так і безпритульними тваринами, залишення їх напризволяще, а також недотримання правил утримання, поводження чи транспортування.

Зокрема, до жорстокого поводження належать побиття, травмування, отруєння, каліцтво або вбивство тварин, залишення їх без нагляду в автомобілі за температури повітря понад +20°C або нижче +5°C, а також утримання прив’язаними без можливості сховатися за температури понад +20°C або нижче 0°C. Забороняється дресирування методами, які шкодять здоров’ю тварини, примушування її бігти, будучи прив’язаною до транспортного засобу, а також нацьковування тварин одна на одну з хуліганських чи корисливих мотивів.

Повний перелік заборонених дій визначений Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Який штраф передбачений за жорстоке поводження з тваринами

За знущання над тваринами, яке спричинило їм фізичний біль і страждання, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення тварин напризволяще або порушення правил їх утримання і транспортування передбачена адміністративна відповідальність.

За перше порушення щодо однієї тварини накладається штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

Якщо правопорушення вчинене повторно, стосується кількох тварин або скоєне групою осіб, штраф становить від 5 100 до 8 500 гривень. Альтернативно суд може застосувати адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Коли тварину можуть конфіскувати у власника

У разі якщо подальше перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я, тварину можуть конфіскувати за рішенням уповноважених органів.

Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Кримінальна відповідальність настає за жорстоке поводження з хребетними тваринами, зокрема котами, собаками, великою рогатою худобою, козами чи птахами, якщо такі дії призвели до каліцтва або загибелі тварини, полягали в нацьковуванні тварин одна на одну, були вчинені з хуліганських чи корисливих мотивів або супроводжувалися закликами чи пропагандою жорстокого поводження.

Яке покарання загрожує за вбивство або каліцтво тварини

За такі дії передбачено обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини.

Найсуворіше покарання встановлено за створення, збут чи поширення продукції, що пропагує жорстокість до тварин, зокрема відеозаписів зі знущаннями. За такі дії винним може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною

У разі якщо людина стала свідком жорстокого поводження з твариною, фахівці радять негайно викликати поліцію, за можливості припинити протиправні дії без ризику для власної безпеки та надати допомогу тварині.

Також важливо зафіксувати обставини події — зробити фото або відео, записати адресу та контакти свідків. Ці матеріали можуть стати доказами під час притягнення винних до відповідальності.

Додатково можна звернутися до зоозахисних організацій або волонтерів, які допоможуть із порятунком, лікуванням та подальшим влаштуванням тварини.

