Камери автофіксації порушень ПДР в Україні винесли понад 19 млн постанов на 4,1 млрд гривень

В Україні працює 376 приладів контролю, розміщених у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Камери функціонують у 32 містах та 18 областях, за винятком регіонів, де тривають бойові дії. Патрульна поліція підбила підсумки роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, яка діє вже 6 років.

Як вказав Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, упродовж 2025 року до системи автофіксації підключили 40 приладів контролю. Також 2 комплекси у Львові, які раніше фіксували лише перевищення швидкості, додатково почали контролювати порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Уже цього року до системи додали ще 37 приладів.

За шість років роботи системи поліцейські винесли понад 19,1 млн постанов, а сума сплачених штрафів перевищила 4,1 млрд грн.

Система фіксує, зокрема, перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, а також порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутного транспорту. У поліції наголошують, що саме перевищення швидкості залишається однією з головних причин смертельних ДТП: у 2025 році поліцейські зафіксували 10 599 таких аварії, у яких загинуло 1 718 осіб, а 12 980 отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Варто зазначили, що минулого року у Дії додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця.

Перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках Дія та «Штрафи ПДР». А оплатити штрафи — за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay, а також платіжними системами та сервісами, які функціонують в України на законних підставах, зокрема у банках України.

