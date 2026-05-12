  1. В Україні

В Україні змінили підхід до оплати імміграційних послуг для іноземців та осіб без громадянства

19:10, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зміни запровадили після перевірки Рахункової палати та виконання рекомендацій фінансового аудиту ДМС.
В Україні змінили підхід до оплати імміграційних послуг для іноземців та осіб без громадянства
Фото: Головне управління ДМС у Дніпропетровській області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів, Міністерство фінансів та Державна міграційна служба виконали всі рекомендації, надані Рахунковою палатою за результатами фінансового аудиту ДМС. У зв’язку з цим моніторинг виконання рекомендацій завершено.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У межах аудиту Рахункова палата проаналізувала фінансову звітність Державної міграційної служби та підпорядкованих їй установ за 2025 рік. За результатами перевірки встановлено, що консолідована фінансова та зведена бюджетна звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан об’єктів контролю.

Водночас аудитори виявили низку недоліків, зокрема щодо обліку основних засобів, нематеріальних активів, поточної дебіторської заборгованості та поточних зобов’язань. Також було зафіксовано недосконалості у нормативно-правовому регулюванні складання звітності.

На виконання рекомендацій уряд ухвалив постанову про зміни до переліку та розмірів платних послуг, які надають, зокрема, підрозділи ДМС.

Своєю чергою Міністерство фінансів унормувало порядок відображення в обліку та консолідованій фінансовій звітності показників фінансових інвестицій у підприємства державного сектору економіки.

У Державній міграційній службі повідомили, що в межах виконання рекомендацій:

  • проведено інвентаризацію та відображено в бухгалтерському обліку фінансові інвестиції у підприємства державного сектору на суму 72,7 млн грн;
  • удосконалено систему управління державними підприємствами у сфері ДМС та запроваджено постійний моніторинг їхньої діяльності;
  • скориговано показники поточної дебіторської заборгованості та поточних зобов’язань у консолідованій фінансовій звітності за 2025 рік на суму 344,4 млн грн;
  • проведено оцінку втрат активів територіальних органів, майно яких залишилося на тимчасово окупованих або непідконтрольних Україні територіях;
  • уніфіковано підходи до справляння плати за надання дозволу на імміграцію та продовження строку перебування іноземців і осіб без громадянства;
  • врегульовано порядок надходження, розподілу та використання коштів від адміністративних послуг у системі ДМС.

Член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк, відповідальна за аудит, зазначила, що оперативне реагування уряду та ДМС сприяло системним змінам у сфері обліку та звітності щодо фінансових інвестицій держави, а також допомогло вдосконалити організаційно-управлінські процеси та усунути проблеми у фінансово-господарській діяльності служби.

У Рахунковій палаті наголосили, що всі 17 наданих рекомендацій виконано у повному обсязі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

іммігранти міграційна служба Держміграційна служба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна звільнити держслужбовця за іноземний паспорт: аналіз судової практики та ризики оскарження

Де проходить межа між державним інтересом та порушенням прав людини при звільненні держслужбовця за іноземне громадянство.

Новий Цивільний кодекс може ввести аудит поведінки у шлюбі, а аліменти дозволить стягувати через нотаріуса

У проєкті нового ЦК з’явилася окрема глава про аліменти — із новими правилами стягнення, індексацією та підставами для втрати права на утримання.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Безподаткова ліквідація іноземних компаній: Верховний Суд став на бік платника у справі про нарахування 31,6 мільйонів гривень

Верховний Суд пояснив, як підтверджуються інвестиційні витрати при безподатковій ліквідації.

Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]