В Україні змінили підхід до оплати імміграційних послуг для іноземців та осіб без громадянства

Зміни запровадили після перевірки Рахункової палати та виконання рекомендацій фінансового аудиту ДМС.

Кабінет міністрів, Міністерство фінансів та Державна міграційна служба виконали всі рекомендації, надані Рахунковою палатою за результатами фінансового аудиту ДМС. У зв’язку з цим моніторинг виконання рекомендацій завершено.

У межах аудиту Рахункова палата проаналізувала фінансову звітність Державної міграційної служби та підпорядкованих їй установ за 2025 рік. За результатами перевірки встановлено, що консолідована фінансова та зведена бюджетна звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан об’єктів контролю.

Водночас аудитори виявили низку недоліків, зокрема щодо обліку основних засобів, нематеріальних активів, поточної дебіторської заборгованості та поточних зобов’язань. Також було зафіксовано недосконалості у нормативно-правовому регулюванні складання звітності.

На виконання рекомендацій уряд ухвалив постанову про зміни до переліку та розмірів платних послуг, які надають, зокрема, підрозділи ДМС.

Своєю чергою Міністерство фінансів унормувало порядок відображення в обліку та консолідованій фінансовій звітності показників фінансових інвестицій у підприємства державного сектору економіки.

У Державній міграційній службі повідомили, що в межах виконання рекомендацій:

проведено інвентаризацію та відображено в бухгалтерському обліку фінансові інвестиції у підприємства державного сектору на суму 72,7 млн грн;

удосконалено систему управління державними підприємствами у сфері ДМС та запроваджено постійний моніторинг їхньої діяльності;

скориговано показники поточної дебіторської заборгованості та поточних зобов’язань у консолідованій фінансовій звітності за 2025 рік на суму 344,4 млн грн;

проведено оцінку втрат активів територіальних органів, майно яких залишилося на тимчасово окупованих або непідконтрольних Україні територіях;

уніфіковано підходи до справляння плати за надання дозволу на імміграцію та продовження строку перебування іноземців і осіб без громадянства;

врегульовано порядок надходження, розподілу та використання коштів від адміністративних послуг у системі ДМС.

Член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк, відповідальна за аудит, зазначила, що оперативне реагування уряду та ДМС сприяло системним змінам у сфері обліку та звітності щодо фінансових інвестицій держави, а також допомогло вдосконалити організаційно-управлінські процеси та усунути проблеми у фінансово-господарській діяльності служби.

У Рахунковій палаті наголосили, що всі 17 наданих рекомендацій виконано у повному обсязі.

