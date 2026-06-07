В Киевской области и других регионах назвали пляжи с безопасной водой

Украинцам назвали пляжи, где вода безопасна для населения и соответствует нормам.

Фото: phc.org.ua

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Центр общественного здоровья сообщил, что лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) регулярно мониторят качество воды на рекреационных водных объектах, используемых для купания.

По состоянию на 4 июня вода безопасна для населения и соответствует нормам в пределах следующих пляжей:

Киев: в Днепровском районе — пляжи «Венеция», «Веселка», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Центральный», «Чорторый» (парк «Муромец») на реке Днепр. В то же время официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Волынская область: в пределах пляжей городов Луцк, Нововолынск, поселка Любешов, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь, в урочище Гряда города Ковель на реке Турия, города Берестечко Луцкого района на реке Стырь и села Згораны Ковельского района.

Днепропетровская область: в пределах пляжей «Сагайдак», «Парк культуры и отдыха Приднепровский» и на Монастырском острове города Днепр, пляжей городов Желтые Воды, Павлоград, Зеленодольск, в зоне набережной городов Каменское и Самар. При этом пляжи в Днепропетровской области официально не открыты.

Житомирская область: в пределах пляжа в городе Звягель на улице Богуна (река Случь).

Ивано-Франковская область: в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

Киевская область: в пределах детского пляжа «Чайка» в поселке Чайка Обуховского района. Исследования не проводились на городских пляжах в городах Переяслав и Белая Церковь («Центральный»). При этом пляжи Киевской области официально не открыты.

Кировоградская область: в пределах пляжей поселка Новоархангельск Голованевского района на реке Синюха. Исследования не проводились на пляжах «Светловодский» в городе Светловодск на реке Днепр, в поселке Вольное Светловодского района на озере «Голубое», «Гайворонский» в городе Гайворон на реке Южный Буг.

Львовская область: в пределах пляжей в городах Золочев на озере Молодежное, Моршин, Перемышляны, в селе Верещица Яворовского района на реке Верещица, поселках Гонятичи, Подберезцы, Коросно, селе Вербиж Николаевской ОТГ на озере Задорожное.

Николаевская область: в пределах пляжа «Радуга» города Первомайск, пляжей города Южноукраинск, Новой Одессы на реке Южный Буг, пляжа «Стрелка» в Николаеве на реке Ингул, пляжа «Чайка» в Николаеве на Бугском лимане. В то же время на водных объектах Николаевской области купание запрещено согласно распоряжению ОВА.

Одесская область: в пределах пляжей Одессы («Отрада», «Лузановка», «Аркадия», «Дельфин», 10-я станция Большого Фонтана, 13-я станция Большого Фонтана, 16-я станция Большого Фонтана) и пляжа «Центральный» города Черноморск. Исследования не проводились на пляжах Одесского района (село Сычавка Южненской ОТГ; «Загар» и «Лагуна» в селе Грибовка Дальницкой ОТГ), Белгород-Днестровского района (поселок Затока, села Курортное, Большая Балабановка, пляжи «Росейка» и «Катранка» в поселке Сергеевка), Измаильского района (поселок Приморское).

Полтавская область: в пределах пляжей городов Миргород на реке Хорол, Кобеляки, Кременчуг на реке Днепр и реке Сухой Кагамлык, поселков Билыки и Новые Санжары на реке Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище.

Ровенская область: в пределах пляжа в городе Дубровица Сарненского района на реке Горынь, пляжа города Здолбунов на Малом проточном пруду и реке Устье, городских пляжей Ровно на озере Басов Кут, городских пляжей города Млинов Дубенского района, пляжа поселка Гоща Ровенского района.

Тернопольская область: в пределах пляжей в городе Тернополь и поселке Зализцы Тернопольского района.

Хмельницкая область: в пределах городского пляжа в городе Славута на реке Богушовка, пляжей городов Красилов, Полонное на реке Хомора, Нетешин, Староконстантинов, городского пляжа в городе Изяслав на реке Горынь, пляжа виллы «Две реки» в поселке Великая Слободка Каменец-Подольского района на реке Мукша.

Черкасская область: в пределах пляжей городов Черкассы и Багачево.

Черновицкая область: в пределах пляжей города Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область: в пределах городского пляжа «Золотой берег» города Чернигова.

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