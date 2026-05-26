В Раде заявили о проблемах контроля нелегальной миграции и выдаче разрешений на работу

12:24, 26 мая 2026
В парламенте отметили необходимость реформирования системы трудоустройства мигрантов и усиления проверок при оформлении вида на жительство.
В Украине обсуждают вопросы контроля за миграцией, трудоустройством иностранцев и борьбы с нелегальной миграцией. В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявили, что основная проблема заключается не в самом присутствии иностранцев в Украине, а именно в случаях нелегального пребывания и недостатках системы контроля за выдачей разрешений на проживание и трудоустройство.

Отмечается, что система предусматривает несколько этапов проверки иностранцев перед получением вида на жительство. В частности, Служба безопасности Украины проверяет возможные связи с террористическими организациями или страной-агрессором, а Государственная миграционная служба анализирует другую информацию о человеке. Отдельно проверка проводится и при оформлении разрешения на трудоустройство — законодательство предусматривает оценку потребностей рынка труда и наличия украинских работников на соответствующую вакансию.

В то же время, как отмечается, именно в сфере выдачи разрешений на работу существуют проблемы, связанные с организацией работы Государственной службы занятости и возможными коррупционными рисками. В комитете подчеркивают, что служба до сих пор функционирует как государственное учреждение, хотя, в соответствии с законодательством, должна была бы быть центральным органом исполнительной власти. По мнению главы комитета, это создает юридические и административные проблемы в процедуре оформления разрешений.

Также поднимается вопрос возможных неофициальных платежей при получении разрешений на трудоустройство иностранцев. В связи с этим Министерству экономики предлагают провести реформу системы и устранить коррупционные риски.

Отдельно подчеркивается, что работодатели должны сообщать государству о потребности в работниках, а соответствующие органы — проверять, могут ли эти вакансии быть закрыты украинскими гражданами. Только после этого должно приниматься решение о выдаче разрешения иностранцу.

В Комитете также подчеркивают, что нелегальная миграция остается сферой ответственности правоохранительных органов, а в отношении лиц, которые находятся в Украине незаконно, законодательство предусматривает административное выдворение или принудительную депортацию.

В Комитете подчеркнули важность четкой коммуникации со стороны государственных органов относительно принципов миграционной политики, процедур трудоустройства иностранцев и механизмов проверки лиц, получающих виды на жительство в Украине.

