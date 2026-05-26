Когда могут отказать в предоставлении статуса беженца – в Миграционной службе объяснили основания для принятия решений

Отказ в оформлении документов принимается в случаях явно необоснованных заявлений или злоупотребления процедурой защиты.

В Миграционной службе Днепропетровской области сообщают, что решения об отказе в оформлении документов для рассмотрения вопроса о предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, принимаются в случаях, когда поданные заявления являются явно необоснованными или содержат признаки злоупотребления процедурой.

В частности, речь идет о ситуациях, когда у заявителя отсутствуют условия, предусмотренные пунктами 1 или 13 части первой статьи 1 Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите».

Также основанием для отказа может быть подача заявлений, имеющих признаки злоупотребления правом, в частности когда лицо с целью получения статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, выдаёт себя за другое лицо.

Отдельно отмечается, что отказ могут получить заявители, которые повторно обращаются после предыдущего отказа в признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, если основания для такого признания остаются неизменными и не возникли новые обстоятельства, предусмотренные законодательством.

В случае принятия решения об отказе в оформлении документов Миграционная служба обязана не позднее чем в течение трех рабочих дней направить заявителю или его законному представителю письменное уведомление. В нем указывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования такого решения.

