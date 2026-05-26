50 000 грн при рождении и прогрессивном росте выплат за детей: правительство призывают изменить демографическую политику

В Украине предлагают «бейби-бум» как элемент новой демографической политики на фоне критического падения рождаемости, предусматривая изменение системы выплат – 50 000 грн при рождении первого ребенка и увеличение на 50 000 грн за каждого последующего.

В Украине предлагают рассмотреть бейби-бум как одну из ключевых стратегий государственной политики для улучшения демографической ситуации. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте правительства, в которой предлагается внести изменения в действующее законодательство о государственной помощи при рождении ребенка.

Инициатор обращения предлагает внести изменения в Закон №4681-IX, вступивший в силу с 1 января 2026 года. В частности, речь идет о пересмотре статьи 11, определяющей размер единовременного пособия при рождении ребенка.

Согласно предложению, выплата при рождении первого ребенка должна составлять 50 000 гривен, а за каждого следующего ребенка увеличиваться на дополнительные 50 000 гривен до суммы предоплаты.

Автор петиции обосновывает инициативу критической демографической ситуации в Украине. В частности, отмечается, что уровень рождаемости существенно ниже уровня простого воспроизводства населения, а также наблюдается превышение смертности над рождаемостью и значительная внешняя миграция.

В обращении приводятся экспертные оценки, согласно которым для восстановления численности населения до уровня начала 1990-х годов необходимо существенное повышение рождаемости и долгосрочная государственная политика стимулирования семей.

Отдельно отмечается, что демографическая политика должна включать не только финансовые стимулы, но и комплекс мер: возвращение украинцев из-за границы, поддержку внутренне перемещенных лиц, развитие инфраструктуры для детей, гибкие условия труда для родителей, а также улучшение системы здравоохранения и реабилитации.

Также предлагается ужесточить иммиграционную политику для привлечения квалифицированных работников и стимулирования экономического развития как фактора удержания населения в стране.

Автор петиции №41/009975-26эп отмечает, что без комплексного подхода Украина рискует столкнуться с дальнейшим сокращением населения и усилением трудовой миграции.

Напомним, в 2026 году в Украине заработала комплексная система социальной поддержки семей с детьми - от выплат во время беременности до помощи школьникам.

