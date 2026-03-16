Украинцы за границей смогут получать бесплатную правовую помощь — решение Рады

Минюст станет ключевым органом международной правовой помощи украинцев.

Верховная Рада 12 марта приняла законопроект № 0304 о присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию, подписанной 25 октября 1980 года в Гааге.

Что меняет закон

Речь идет о обеспечении доступа к бесплатной правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах для граждан одного государства во время судебных процессов в другом государстве. В таких случаях граждане получают правовую помощь на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Конвенция также упрощает процедуры подачи документов и взаимодействия между государствами во время таких судебных дел.

Согласно Конвенции, обращение о бесплатной правовой помощи составляется по формуляру, приложенному к Конвенции, и должно сопровождаться подтверждающими документами. Кроме того, обращения, документы и ответы на запросы о дополнительной информации должны составляться на государственном языке запрашиваемого государства или сопровождаться переводом на этот язык, а также могут подаваться на английском или французском языках.

В частности, центральный орган государства, который получает обращение, рассматривает его или передает на рассмотрение компетентному органу. Все документы, направляемые в рамках Конвенции, не требуют легализации, не оплачиваются и должны рассматриваться безотлагательно. Конвенция также предусматривает возможность признания и бесплатного принудительного исполнения в другом государстве решения о возмещении судебных расходов по обращению лица, в пользу которого оно вынесено.

Граждане государств-участников могут получать копии или выписки из государственных реестров и судебных решений по гражданским или коммерческим делам, а при необходимости их легализовать. Однако в гражданских и коммерческих делах запрещается арест или содержание под стражей как способ исполнения решения или обеспечительная мера.

Роль Министерства юстиции

Законопроект определяет, что ключевые функции по реализации Конвенции будет выполнять Министерство юстиции Украины. Именно оно:

Получает обращения о бесплатной правовой помощи;

Направляет соответствующие обращения в другие государства;

Взаимодействует с иностранными органами при исполнении судебных решений о возмещении судебных расходов.

Таким образом, Минюст станет центральным органом координации международной правовой помощи в рамках этой Конвенции.

В настоящее время участниками Конвенции являются 28 государств: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Швейцария.

При этом Конвенция будет применяться только в отношениях с теми государствами-участниками, которые в течение 12 месяцев не выразят возражений против присоединения Украины.

Что это значит для граждан

Присоединение к Конвенции открывает украинцам новые возможности для защиты своих прав за границей.

В частности, граждане смогут:

получать бесплатную правовую помощь в судах других государств-участников;

подавать документы в международных гражданских и хозяйственных спорах.

