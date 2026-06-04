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Когда прививку действительно нужно отложить: в Минздраве назвали всего несколько причин

22:54, 4 июня 2026
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В Минздраве объяснили, можно ли проводить вакцинацию, если у ребенка насморк и температура.
Когда прививку действительно нужно отложить: в Минздраве назвали всего несколько причин
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Наличие насморка или незначительного повышения температуры у ребенка не является основанием для переноса плановой прививки. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения, отметив, что одной из самых распространенных причин необоснованного откладывания вакцинации остается ожидание родителями «идеального» состояния здоровья ребенка.

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В Минздраве подчеркнули, что рекомендации ВОЗ и МОЗ четко определяют: наличие легкого насморка и небольшой температуры (ВОЗ — до 38,5° C, МОЗ — до 38,0° C) не является противопоказанием для проведения плановой вакцинации.

В то же время перечень реальных абсолютных противопоказаний к прививкам в Украине очень ограничен и соответствует международным рекомендациям. К ним относятся:

  • острые заболевания с высокой температурой более 38,0°C (вакцинацию откладывают до выздоровления),
  • тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины,
  • тяжелые иммунодефицитные состояния — в случае вакцинации живыми вакцинами (потенциально опасны). Введение неживых вакцин является безопасным, однако иммунитет может не сформироваться у онкологических пациентов, проходящих курс химиотерапии, при приеме больших доз стероидных гормонов, при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, а также у человека, живущего с ВИЧ,
  • также при беременности нельзя делать прививку КПК (против кори, эпидемического паротита, краснухи) и другими вакцинами, содержащими живые вирусы.

В ведомстве пояснили, что откладывание прививки из-за незначительных недомоганий создает синдром отложенной вакцинации, который разрушает график прививок. Впоследствии его приходится наверстывать.

Родителям рекомендуют консультироваться с семейным врачом или педиатром относительно показаний и возможных противопоказаний к вакцинации в каждом конкретном случае.

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