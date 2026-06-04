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Для ветеранов и их семей хотят урегулировать порядок первоочередного получения услуг

14:36, 4 июня 2026
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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15106-1, который должен установить четкие правила первоочередного и внеочередного предоставления услуг ветеранам войны и членам их семей.
Для ветеранов и их семей хотят урегулировать порядок первоочередного получения услуг
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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во время заседания, которое состоялось в режиме видеоконференции, рассмотрел ряд законодательных инициатив в сферах социальной защиты ветеранов, гуманитарной помощи и социальной поддержки населения. По результатам рассмотрения депутаты приняли решения по нескольким законопроектам и организации дальнейшей работы Комитета.

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При обсуждении положений проектов законов, касающихся социальных нормативов в сфере поддержки и реализации интересов ветеранов войны и членов их семей (рег. №15106 и рег. №15106-1), члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу альтернативный законопроект №15106-1.

Как отмечается, главной целью законопроекта №15106-1 является создание более четкого, предсказуемого и юридически определенного механизма обеспечения доступности услуг и мер поддержки для ветеранов войны и членов их семей.

Документ предлагает определить, что к государственным социальным нормативам в сфере ветеранской политики относятся, в частности, условия первоочередного предоставления отдельных услуг и мер поддержки ветеранам и их семьям по сравнению с другими получателями таких услуг.

Также предусматривается, что в случаях, прямо определенных законом, отдельные услуги и меры поддержки могут предоставляться ветеранам и членам их семей вне очереди, без соблюдения общей очередности.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить, что порядок реализации механизмов первоочередного и внеочередного предоставления соответствующих услуг будет утверждаться Кабинетом Министров Украины.

Особое внимание документ уделяет практическому внедрению таких механизмов через инструменты государственной ветеранской политики, в частности Украинский ветеранский фонд, ветеранские пространства и другие предусмотренные законодательством формы поддержки.

Комитет принял решение создать рабочую группу для доработки ко второму чтению законопроекта о базовой социальной помощи №15094.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подчеркнул необходимость безотлагательного рассмотрения и принятия в первом чтении законопроекта №15035, направленного на защиту занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства.

В Комитете считают, что документ должен стать важным механизмом защиты трудовых прав работников и самозанятых лиц, сохранения рабочих мест и поддержки малого бизнеса в условиях экономических вызовов и социальной нестабильности. В парламенте отмечают, что решения органов местного самоуправления о демонтаже временных сооружений нередко приводят к прекращению деятельности малого бизнеса, потере рабочих мест и источников дохода для граждан.

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