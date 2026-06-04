Для ветеранів та їхніх родин хочуть врегулювати порядок першочергового отримання послуг

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №15106-1, який має встановити чіткі правила першочергового та позачергового надання послуг ветеранам війни та членам їхніх сімей.

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під час засідання, яке відбулося у режимі відеоконференції, розглянув низку законодавчих ініціатив у сферах соціального захисту ветеранів, гуманітарної допомоги та соціальної підтримки населення. За результатами розгляду депутати ухвалили рішення щодо кількох законопроєктів та організації подальшої роботи Комітету.

При обговоренні положень проєктів законів, які стосуються соціальних нормативів у сфері підтримки та реалізації інтересів ветеранів війни та членів їхніх сімей (реєстр. № 15106 та реєстр. № 15106-1) члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу альтернативний законопроєкт № 15106-1.

Як зазначається, головною метою законопроєкту №15106-1 є створення більш чіткого, передбачуваного та юридично визначеного механізму забезпечення доступності послуг і заходів підтримки для ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Документ пропонує визначити, що до державних соціальних нормативів у сфері ветеранської політики належать, зокрема, умови першочергового надання окремих послуг і заходів підтримки ветеранам та їхнім родинам порівняно з іншими отримувачами таких послуг.

Також передбачається, що у випадках, прямо визначених законом, окремі послуги та заходи підтримки можуть надаватися ветеранам і членам їхніх сімей позачергово, без дотримання загальної черги.

Крім того, законопроєктом пропонується закріпити, що порядок реалізації механізмів першочергового та позачергового надання відповідних послуг затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

Окрему увагу документ приділяє практичному впровадженню таких механізмів через інструменти державної ветеранської політики, зокрема Український ветеранський фонд, ветеранські простори та інші передбачені законодавством форми підтримки.

Комітет ухвалив рішення створити робочу групу для доопрацювання до другого читання законопроєкту про базову соціальну допомогу №15094.

Як писала «Судово-юридична газета», Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів наголосив на необхідності невідкладного розгляду та ухвалення у першому читанні законопроєкту №15035, який спрямований на захист зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва.

У комітеті вважають, що документ має стати важливим механізмом захисту трудових прав працівників і самозайнятих осіб, збереження робочих місць та підтримки малого бізнесу в умовах економічних викликів і соціальної нестабільності. У парламенті зазначають, що рішення органів місцевого самоврядування про демонтаж тимчасових споруд нерідко призводять до припинення діяльності малого бізнесу, втрати робочих місць та джерел доходу для громадян.

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