Не встигли оцифрувати трудову книжку до 10 червня — чи доведеться платити штраф

10 червня завершується перехідний період оцифрування трудових книжок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

10 червня в Україні завершується п’ятирічний перехідний період, відведений для внесення відомостей із паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб. Водночас після цієї дати громадяни й надалі зможуть оцифровувати свої трудові книжки, а записи про трудову діяльність за попередні роки залишатимуться чинними та враховуватимуться під час призначення пенсії.

Чи буде штраф за неоцифровану трудову книжку

У ПФУ нагадали, що процес оцифрування трудових книжок розпочався у червні 2021 року відповідно до чинного законодавства. Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає продовження цього строку.

Така ініціатива пов’язана з тим, що значну частину трудових книжок досі не оцифровано. Серед причин — наслідки війни, зокрема релокація підприємств, втрата архівів та інші ускладнення.

Для непрацюючих пенсіонерів оцифровування трудової книжки не є необхідним, оскільки вся потрібна інформація вже міститься в пенсійних справах.

Водночас відсутність оцифрованої трудової книжки після 10 червня 2026 року не вплине на страховий стаж. Законодавство не передбачає жодної відповідальності чи штрафів для осіб, які не подали документи на оцифрування до завершення перехідного періоду.

Як оцифрувати трудову книжку після 10 червня 2026 року

Подати відскановані копії трудової книжки можна буде й надалі через вебпортал Пенсійного фонду України. Це може зробити як роботодавець через кабінет страхувальника, так і сам працівник через кабінет застрахованої особи.

Чи збережеться страховий стаж без оцифрування

Із 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними Реєстру застрахованих осіб. Тому паперові документи, зокрема трудова книжка, необхідні насамперед для підтвердження трудового стажу, набутого до цієї дати.

Перехід на електронний облік трудової діяльності має особливе значення в умовах війни, оскільки дозволяє зберегти інформацію про трудовий шлях людини навіть у разі втрати або знищення паперових документів через бойові дії, окупацію чи евакуацію.

Що буде, якщо паперова трудова книжка втрачена

Якщо паперову трудову книжку буде втрачено, внесені до електронної системи дані гарантуватимуть збереження страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.