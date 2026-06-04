Школа заборонила хлопцю носити довге волосся: суд США розглядає резонансну справу

Школяр із дредами оскаржує покарання через зачіску, яке коштувало йому більшої частини навчального року.

Фото: AP Photo/Michael Wyke

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У США апеляційний суд розглядає резонансну справу школяра Дарріла Джорджа з Техасу, якого фактично відсторонили від звичайного навчання через довге волосся.

За словами хлопця, більшу частину навчального року він провів на дисциплінарних заходах або в окремій програмі для порушників шкільних правил, оскільки адміністрація вважала його зачіску такою, що не відповідає встановленим вимогам.

Спір виник через правила шкільного округу Барберс-Гілл поблизу Х’юстона. Там хлопцям заборонено носити волосся нижче брів, мочок вух або коміра сорочки. Для дівчат таких обмежень немає.

Дарріл Джордж носить дреди. Зазвичай він збирав їх на маківці, але школа визнала порушенням те, що у розпущеному вигляді волосся було довшим за дозволені норми.

Чому школа наполягає на забороні

Представник шкільного округу Джонатан Браш заявив у суді, що подібні вимоги існують у багатьох роботодавців, зокрема в армії США.

На його думку, школа має право встановлювати правила зовнішнього вигляду, щоб готувати учнів до майбутнього дорослого життя та роботи.

Крім того, він зазначив, що чоловіки у США після досягнення 18 років повинні стати на військовий облік, тому вимоги до хлопців можуть відрізнятися від вимог до дівчат.

Адвокати школяра назвали аргументи необґрунтованими

Представники Дарріла Джорджа заперечують таку позицію.

Вони наголошують, що школа посилається лише на окремі професії, хоча більшість роботодавців не встановлюють подібних вимог до зачіски.

На їхню думку, заборона довгого волосся для хлопців є безпідставною та дискримінаційною.

Суд першої інстанції став на бік школи

У 2025 році федеральний суддя підтримав шкільний округ.

У рішенні зазначалося, що правила щодо зачісок допомагають підтримувати дисципліну, відповідати очікуванням місцевої громади та готувати учнів до майбутньої роботи.

Однак під час розгляду апеляції один із суддів поставив під сумнів аргумент школи про те, що саме такі правила сприяють успіхам навчального закладу.

Суддя зауважив, що високі результати школи можуть пояснюватися зовсім іншими причинами, наприклад активною участю батьків в освітньому процесі.

Справа стосується і расової дискримінації

Дарріл Джордж також посилається на техаський закон CROWN Act, який забороняє дискримінацію через структуру волосся або традиційні зачіски, пов’язані з расовою та культурною ідентичністю.

Йдеться, зокрема, про дреди, коси та інші подібні зачіски, які часто носять темношкірі американці.

Адвокати школяра стверджують, що для носіння дредів потрібне довге волосся, тому обмеження його довжини фактично позбавляє людину можливості носити таку зачіску.

Суд зацікавився можливим використанням штучного інтелекту

Під час слухань виникло ще одне несподіване питання.

Судді звернули увагу, що в документах адвокатів школяра були наведені цитати із судових рішень, які не вдалося знайти у вказаних джерелах.

Через це суд поцікавився, чи не використовувався штучний інтелект під час підготовки документів.

Юристи заперечили використання генеративного ШІ, але визнали, що деякі фрази були не прямими цитатами, а переказом змісту судових рішень.

Наразі апеляційний суд не ухвалив остаточного рішення. Коли буде винесений вердикт, поки невідомо.

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