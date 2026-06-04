ТЦК мобілізував студента до 25 років без розгляду заяви про відстрочку: суд визнав призов незаконним

Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконними дії ТЦК щодо мобілізації студента, який мав право на відстрочку, оскільки його заяву про її надання не розглянули до направлення на ВЛК та вручення повістки.

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Рівненський окружний адміністративний суд розглянув спір між громадянином та територіальним центром комплектування та соціальної підтримки щодо правомірності його призову на військову службу під час мобілізації, відмови у наданні відстрочки та визначення статусу військового обліку. Суд дослідив, чи мав позивач статус військовозобов’язаного, чи підлягав мобілізації до досягнення 25-річного віку та чи були дотримані вимоги законодавства при розгляді його заяви про надання відстрочки.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність територіального центру комплектування щодо незняття його з військового обліку військовозобов’язаних та невзяття на облік призовників, визнати протиправними дії щодо його призову на військову службу під час мобілізації, а також визнати протиправною бездіяльність щодо нерозгляду заяви про надання відстрочки від призову та зобов’язати відповідача розглянути таку заяву.

Позивач зазначав, що прибув до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних та повідомив про наявність підстав для відстрочки у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти. На його думку, попри це його було направлено на проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої визнано придатним до військової служби та вручено повістку на відправку. Він вважав такі дії незаконними, оскільки, на його переконання, мав перебувати на обліку призовників та користуватися правом на відстрочку.

Суд встановив, що ще у 2021 році рішенням призовної комісії позивача було звільнено від призову на строкову військову службу як непридатного до військової служби в мирний час та обмежено придатного у воєнний час. У зв’язку з цим його було знято з військового обліку призовників і зараховано до запасу з постановкою на військовий облік військовозобов’язаних. Відповідний статус підтверджувався тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного.

Також встановлено, що на момент виникнення спірних правовідносин позивач навчався на денній формі навчання за магістерською програмою у закладі вищої освіти. 1 липня 2024 року він прибув до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних, після чого пройшов медичний огляд та був визнаний придатним до військової служби. За результатами огляду йому вручили повістку на відправку до військової частини.

Позиція та висновки суду

Суд детально проаналізував норми Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та дійшов висновку, що законодавство чітко розмежовує категорії призовників і військовозобов’язаних. Особи, які були звільнені від строкової військової служби як непридатні до служби в мирний час та обмежено придатні у воєнний час, відповідно до законодавства, чинного у 2021 році, підлягали зарахуванню до запасу та постановці на військовий облік військовозобов’язаних. Саме такий статус мав позивач.

Суд зазначив, що на момент постановки позивача на військовий облік не існувало нормативних актів, які б зобов’язували територіальний центр комплектування перевести його до категорії призовників. Тому вимоги щодо визнання протиправною бездіяльності через незняття його з військового обліку військовозобов’язаних та невзяття на облік призовників були визнані необґрунтованими.

Окремо суд розглянув питання можливості мобілізації осіб віком до 25 років. Суд наголосив, що під час дії воєнного стану мобілізації підлягають резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі та не мають бронювання або відстрочки. При цьому сам по собі вік до 25 років не виключав можливості мобілізації осіб, які вже набули статусу військовозобов’язаних та були зараховані до запасу. Суд дійшов висновку, що на момент призову позивача законодавство не передбачало права на відстрочку лише з підстав недосягнення 25-річного віку для такої категорії військовозобов’язаних.

Суд також звернув увагу на зміни законодавства, якими було скасовано статус «обмежено придатний до військової служби». Особи, які раніше мали такий статус, підлягали повторному проходженню військово-лікарської комісії. Якщо за результатами такого огляду особу визнавали придатною до військової служби та вона не мала законних підстав для відстрочки, така особа підлягала мобілізації.

Водночас суд встановив, що позивач був здобувачем вищої освіти за денною формою навчання та на момент виникнення спірних правовідносин мав право на відстрочку від призову відповідно до пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Суд проаналізував надані університетом документи та дійшов висновку, що позивач відповідав критеріям для отримання такої відстрочки.

Крім того, суд наголосив, що Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів №560, встановлює чіткий алгоритм розгляду заяв про відстрочку. Військовозобов’язаний має право подати заяву з підтвердними документами, після чого спеціально створена комісія повинна розглянути її та прийняти рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. До моменту ухвалення такого рішення особа не підлягає направленню на медичний огляд та призову на військову службу.

Суд встановив, що відповідач не забезпечив розгляд заяви позивача про надання відстрочки, не прийняв щодо неї жодного рішення та фактично проігнорував передбачену законодавством процедуру.

Незважаючи на це, позивача було направлено на проходження військово-лікарської комісії та вручено повістку на відправку до військової частини. Такі дії суд визнав порушенням вимог Порядку №560 та права позивача на належний розгляд заяви про відстрочку.

За результатами розгляду справи № 460/8062/24 суд дійшов висновку про часткове задоволення позову.

Суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації, визнав протиправною бездіяльність щодо нерозгляду заяви про надання відстрочки та зобов’язав відповідача розглянути таку заяву з урахуванням висновків суду.

Водночас у задоволенні вимог щодо переведення позивача з військового обліку військовозобов’язаних на облік призовників було відмовлено.

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