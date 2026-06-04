ТЦК мобилизовал студента до 25 лет без рассмотрения заявления об отсрочке: суд признал призыв незаконным

Ровенский окружной административный суд признал незаконными действия ТЦК по мобилизации студента, который имел право на отсрочку, поскольку его заявление о его предоставлении не было рассмотрено в направлении на ВЛК и вручение повестки.

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Ровенский окружной административный суд рассмотрел спор между гражданином и территориальным центром комплектования и социальной поддержки относительно правомерности его призыва на военную службу во время мобилизации, отказа в предоставлении отсрочки и определения статуса воинского учета. Суд исследовал, имел ли истец статус военнообязанного, подлежал ли он мобилизации до достижения 25-летнего возраста и были ли соблюдены требования законодательства при рассмотрении его заявления о предоставлении отсрочки.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправным бездействие территориального центра комплектования относительно неснятия его с воинского учета военнообязанных и непостановки на учет призывников, признать противоправными действия по его призыву на военную службу во время мобилизации, а также признать противоправным бездействие относительно нерассмотрения заявления о предоставлении отсрочки от призыва и обязать ответчика рассмотреть такое заявление.

Истец отмечал, что прибыл в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных и сообщил о наличии оснований для отсрочки в связи с обучением в учреждении высшего образования. По его мнению, несмотря на это, его направили на прохождение военно-врачебной комиссии, по результатам которой признали годным к военной службе и вручили повестку на отправку. Он считал такие действия незаконными, поскольку, по его убеждению, должен был состоять на учете призывников и пользоваться правом на отсрочку.

Суд установил, что еще в 2021 году решением призывной комиссии истец был освобожден от призыва на срочную военную службу как непригодный к военной службе в мирное время и ограниченно годный в военное время. В связи с этим он был снят с воинского учета призывников и зачислен в запас с постановкой на воинский учет военнообязанных. Соответствующий статус подтверждался временным удостоверением военнообязанного.

Также установлено, что на момент возникновения спорных правоотношений истец обучался по дневной форме обучения по магистерской программе в учреждении высшего образования. 1 июля 2024 года он прибыл в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных, после чего прошел медицинский осмотр и был признан годным к военной службе. По результатам осмотра ему вручили повестку на отправку в воинскую часть.

Позиция и выводы суда

Суд подробно проанализировал нормы Закона «О воинской обязанности и военной службе» и пришел к выводу, что законодательство четко разграничивает категории призывников и военнообязанных. Лица, которые были освобождены от срочной военной службы как непригодные к службе в мирное время и ограниченно годные в военное время, в соответствии с законодательством, действовавшим в 2021 году, подлежали зачислению в запас и постановке на воинский учет военнообязанных. Именно такой статус имел истец.

Суд отметил, что на момент постановки истца на воинский учет не существовало нормативных актов, которые обязывали бы территориальный центр комплектования перевести его в категорию призывников. Поэтому требования о признании противоправным бездействия из-за неснятия его с воинского учета военнообязанных и непостановки на учет призывников были признаны необоснованными.

Отдельно суд рассмотрел вопрос возможности мобилизации лиц в возрасте до 25 лет. Суд подчеркнул, что во время действия военного положения мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, состоящие в запасе и не имеющие бронирования или отсрочки. При этом сам по себе возраст до 25 лет не исключал возможности мобилизации лиц, которые уже приобрели статус военнообязанных и были зачислены в запас. Суд пришел к выводу, что на момент призыва истца законодательство не предусматривало права на отсрочку исключительно по причине недостижения 25-летнего возраста для такой категории военнообязанных.

Суд также обратил внимание на изменения законодательства, которыми был отменен статус «ограниченно годный к военной службе». Лица, ранее имевшие такой статус, подлежали повторному прохождению военно-врачебной комиссии. Если по результатам такого осмотра лицо признавалось годным к военной службе и не имело законных оснований для отсрочки, такое лицо подлежало мобилизации.

Вместе с тем суд установил, что истец являлся соискателем высшего образования по дневной форме обучения и на момент возникновения спорных правоотношений имел право на отсрочку от призыва в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Суд проанализировал предоставленные университетом документы и пришел к выводу, что истец соответствовал критериям для получения такой отсрочки.

Кроме того, суд подчеркнул, что Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета Министров №560, устанавливает четкий алгоритм рассмотрения заявлений об отсрочке. Военнообязанный имеет право подать заявление с подтверждающими документами, после чего специально созданная комиссия должна рассмотреть его и принять решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении отсрочки. До момента принятия такого решения лицо не подлежит направлению на медицинский осмотр и призыву на военную службу.

Суд установил, что ответчик не обеспечил рассмотрение заявления истца о предоставлении отсрочки, не принял по нему никакого решения и фактически проигнорировал предусмотренную законодательством процедуру.

Несмотря на это, истец был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии и получил повестку на отправку в воинскую часть. Такие действия суд признал нарушением требований Порядка №560 и права истца на надлежащее рассмотрение заявления об отсрочке.

По результатам рассмотрения дела №460/8062/24 суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска.

Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования по призыву истца на военную службу во время мобилизации, признал противоправным бездействие относительно нерассмотрения заявления о предоставлении отсрочки и обязал ответчика рассмотреть такое заявление с учетом выводов суда.

В то же время в удовлетворении требований о переводе истца с воинского учета военнообязанных на учет призывников было отказано.

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