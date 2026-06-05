Реформа внесудебных споров под вопросом: законопроект требует доработки

В Украине предлагают запустить систему альтернативного урегулирования потребительских конфликтов, однако в действующей редакции законопроект требует доработки.

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Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрел правительственный законопроект №15100 о внесудебном урегулировании потребительских споров и фактически вернул его на доработку из-за ряда технико-правовых замечаний, касающихся открытых данных, электронной идентификации и терминологической согласованности с действующим законодательством.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект охватывает споры между потребителями и субъектами хозяйствования по вопросам невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обязательств, продажи товаров, цифрового контента и цифровых услуг, гарантийных обязательств, непредоставления обязательной информации, недобросовестной коммерческой практики, а также дискриминации по национальности или месту проживания.

Также в сферу действия входят споры относительно доступа к услугам и доставки, прав пассажиров и туристов, смены поставщика услуг и другие нарушения прав потребителей.

При этом закон не будет распространяться на судебные производства, прямые переговоры между сторонами, административные услуги, споры между предпринимателями, а также медицинские услуги и услуги в сфере высшего и профессионального образования.

Кто будет рассматривать споры

Предусматривается создание специальных органов внесудебного урегулирования потребительских споров. Ими смогут быть юридические лица, общественные объединения потребителей или объединения юридических лиц, которые пройдут процедуру назначения и будут включены в официальный перечень.

В сфере электронных коммуникаций такие функции будет выполнять НКЕК, а в энергетике и коммунальных услугах — НКРЭКУ. Для финансовых услуг будут действовать специальные правила с учетом профильного законодательства.

Также предлагается создание Контактного пункта, который будет координировать систему, взаимодействовать с европейскими структурами защиты прав потребителей и помогать определять компетентный орган для рассмотрения споров, включая трансграничные случаи.

Процедура будет работать следующим образом: перед обращением в орган внесудебного урегулирования спора потребитель сначала должен подать жалобу непосредственно субъекту хозяйствования. Только после этого он сможет инициировать внесудебное рассмотрение. Жалобы можно будет подавать в бумажной или электронной форме. Рассмотрение споров может осуществляться дистанционно, в том числе через видеоконференции. Органы будут рассматривать как внутренние, так и трансграничные споры.

Кроме того, в рассмотрении может быть отказано, если потребитель не обращался к субъекту хозяйствования, спор уже рассматривается или был разрешён другим органом или судом, обращение подано позже чем через год после первичной жалобы, либо если спор является необоснованным или содержит признаки злоупотребления правом.

В своём заключении Министерство цифровой трансформации указало на несоответствие законопроекта нормам Закона Украины «О доступе к публичной информации», в частности в части открытых данных. В то же время комитет поддержал подход, согласно которому публичная информация должна не просто «размещаться», а именно обнародоваться в форме открытых данных на Едином государственном веб-портале.

В связи с этим предложен ряд изменений в текст законопроекта, в частности:

заменить термин «размещение» на «обнародование» в ключевых статьях;

уточнить требования к отчётности органов разрешения споров;

закрепить обязательное обнародование годовых отчётов на сайтах и портале открытых данных;

установить сроки публикации отчётов (в частности до 1 марта и до 1 сентября в зависимости от субъекта).

Также предлагается детализировать механизм обобщения отчётности контактным пунктом и её публикацию в формате открытых данных.

Вторая часть замечаний касается использования электронных подписей в процедуре рассмотрения споров в режиме видеоконференции.

Комитет отметил необходимость согласования норм с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», который заменил предыдущее регулирование электронного цифрового подписи.

Отмечается, что правовые и организационные основы электронной идентификации и предоставления электронных доверительных услуг, права и обязанности субъектов в этой сфере, а также порядок государственного контроля определяются указанным законом.

При этом в соответствии с переходными положениями утратил силу Закон Украины «Об электронной цифровой подписи».

Согласно действующему законодательству, квалифицированная электронная подпись является видом усовершенствованной электронной подписи, которая создаётся с использованием специального средства и базируется на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Также установлено, что усовершенствованная электронная подпись, основанная на квалифицированном сертификате, формируется с использованием сертификата, выданного квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг, и не предусматривает хранение личного ключа в средстве квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, согласно закону органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие юридические лица публичного права и их должностные лица используют квалифицированные электронные подписи и печати, а также электронные подписи и печати, основанные на квалифицированных сертификатах открытых ключей.

В связи с этим предлагается изложить абзац второй части первой статьи 15 законопроекта в следующей редакции: «В случае рассмотрения органом разрешения споров в режиме видеоконференции потребитель подаёт жалобу и документы, подтверждающие обстоятельства спора (при наличии), с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи».

Несмотря на технические замечания, члены комитета поддержали концепцию законопроекта, отметив, что он потенциально создаёт в Украине инфраструктуру быстрого и недорогого урегулирования потребительских споров как во внутренних, так и в трансграничных случаях. В то же время подчёркивается, что в действующей редакции документ требует доработки из-за несоответствия отдельных положений цифровому и информационному законодательству.

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