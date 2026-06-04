Единый реестр оружия временно не будет работать из-за технических работ — МВД

В МВД сообщили о плановом обновлении системы, из-за которого будет временно ограничен доступ к сервисам Единого реестра оружия.

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В связи с проведением планового обновления функциональной подсистемы «Единый реестр оружия» работа реестра будет временно приостановлена. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Какие сервисы будут недоступны

В период проведения технических работ пользователи не смогут воспользоваться:

электронными кабинетами пользователей Единого реестра оружия;

услугами ЕРО в информационном сервисе «Единое окно» МВД.

Когда будут проводиться работы

Техническое обновление запланировано на период:

с 17:00 7 июня до 08:00 8 июня 2026 года.

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