  1. В Украине

Единый реестр оружия временно не будет работать из-за технических работ — МВД

14:44, 4 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В МВД сообщили о плановом обновлении системы, из-за которого будет временно ограничен доступ к сервисам Единого реестра оружия.
Единый реестр оружия временно не будет работать из-за технических работ — МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с проведением планового обновления функциональной подсистемы «Единый реестр оружия» работа реестра будет временно приостановлена. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие сервисы будут недоступны

В период проведения технических работ пользователи не смогут воспользоваться:

  • электронными кабинетами пользователей Единого реестра оружия;
  • услугами ЕРО в информационном сервисе «Единое окно» МВД.

Когда будут проводиться работы

Техническое обновление запланировано на период:

  • с 17:00 7 июня до 08:00 8 июня 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД оружие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат обмениваться интимными фото и видео в мессенджерах

Новый законопроект усиливает ответственность за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей, одновременно смягчая регулирование в отношении совершеннолетних лиц.

Судей обяжут раскрывать родственные связи: Комитет ВРУ одобрил новые правила

Комитет по вопросам правовой политики поддержал новые правила декларирования добропорядочности судей, но вопрос — проверку судей Верховного Суда — отсрочил.

Сергей Головатый: Обновление Гражданского кодекса предусматривает отказ от российских юридических терминов

Рекодификация Гражданского кодекса имеет целью вернуть украинскому праву его собственное лицо, используя исконные термины, которые были запрещены или забыты в советские времена.

ВСП отказался привлечь к ответственности судью Надежду Побережную, которая назначила условный срок по делу о смерти ребенка в ДТП

Высший совет правосудия оставил без изменений решение Второй ДП ВСП об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Надежды Побережной.

Женщина погибла во время пожара в съемной квартире, а нанесенный ущерб возместит ее мать — Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил возможность взыскания убытков с наследника арендатора, погибшего во время пожара в арендованной квартире.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]