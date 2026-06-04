В Украине зарегистрировали петицию с предложением переименовать государственный праздник в День Независимости Украины в День восстановления независимости Украины.

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В Украине предлагают изменить название государственного праздника, который отмечается 24 августа, — День Независимости Украины. Инициаторы считают, что более корректным с исторической точки зрения является название «День восстановления независимости Украины».

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины и адресована премьер-министру Юлии Свириденко.

Автор обращения просит поддержать инициативу о переименовании государственного праздника и инициировать необходимые изменения в законодательство. По его мнению, такое решение будет способствовать утверждению исторической правды, укреплению национальной памяти и формированию целостного понимания украинской государственности.

В петиции №41/010030-26еп отмечается, что 24 августа 1991 года Украина не была создана как новое государство. Автор подчеркивает, что в этот день украинский народ восстановил свою независимость после длительного пребывания украинских земель под властью других государств и десятилетий существования в составе СССР.

Также в обращении подчеркивается, что история украинской государственности насчитывает более тысячи лет. Её истоки связывают с Русью с центром в Киеве, а традиция государственности, как отмечает автор, продолжалась через Галицко-Волынское государство, Казацкое государство (Гетманщину), Украинскую Народную Республику, Западноукраинскую Народную Республику и другие формы украинской политической организации.

Отдельно напоминается о провозглашении независимости Украинской Народной Республики 22 января 1918 года и Акте Воссоединения УНР и ЗУНР от 22 января 1919 года. По мнению автора петиции, несмотря на утрату государственности вследствие внешней агрессии и оккупации, украинский народ не утратил права на собственное государство и продолжал борьбу за его восстановление. Именно поэтому события 24 августа 1991 года предлагается рассматривать как восстановление независимости, а не её первое обретение.

В петиции также приведены примеры других европейских государств. В частности, отмечается, что Литва отмечает День восстановления государства и День восстановления независимости, Латвия — День восстановления независимости, а Эстония подчеркивает восстановление своей государственности после советской оккупации. Польша также рассматривает независимость 1918 года как восстановление государственности после длительного периода разделов страны.

Автор обращения считает, что переименование государственного праздника будет иметь ряд положительных последствий, среди которых:

утверждение исторической правды о непрерывности украинской государственной традиции;

усиление национального сознания и исторической памяти граждан Украины;

опровержение российских пропагандистских нарративов о том, что Украина якобы была создана лишь после распада СССР;

подчеркивание преемственности современного Украинского государства по отношению к предыдущим этапам украинского государственного строительства;

укрепление международного понимания того, что Украина является одной из древнейших государственных традиций Европы, а не «молодым государством»;

усиление исторического и гражданского образования будущих поколений украинцев.

При этом автор подчеркивает, что переименование праздника не изменяет значение событий 24 августа 1991 года, а лишь точнее отражает их историческое содержание и место в многовековой борьбе украинского народа за собственную государственность.

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