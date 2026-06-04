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В Україні хочуть перейменувати День Незалежності: яку нову назву свята пропонують

14:20, 4 червня 2026
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В Україні зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати державне свято День Незалежності України на День відновлення незалежності України.
В Україні хочуть перейменувати День Незалежності: яку нову назву свята пропонують
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В Україні пропонують змінити назву державного свята, яке відзначається 24 серпня, — День Незалежності України. Ініціатори вважають, що більш коректною з історичної точки зору є назва «День відновлення незалежності України».

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Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабінету Міністрів України та адресовано прем’єр-міністерці Юлії Свириденко.

Автор звернення просить підтримати ініціативу щодо перейменування державного свята та ініціювати необхідні зміни до законодавства. На його думку, таке рішення сприятиме утвердженню історичної правди, зміцненню національної пам’яті та формуванню цілісного розуміння української державності.

У петиції 41/010030-26еп зазначається, що 24 серпня 1991 року Україна не була створена як нова держава. Автор наголошує, що цього дня український народ відновив свою незалежність після тривалого перебування українських земель під владою інших держав та десятиліть існування у складі СРСР.

Також у зверненні підкреслюється, що історія української державності налічує понад тисячу років. Її витоки пов’язують із Руссю з центром у Києві, а традиція державотворення, як зазначає автор, продовжувалася через Галицько-Волинську державу, Козацьку державу (Гетьманщину), Українську Народну Республіку, Західноукраїнську Народну Республіку та інші форми української політичної організації.

Окремо нагадується про проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року та Акт Злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 року. На думку автора петиції, попри втрату державності внаслідок зовнішньої агресії та окупації, український народ не втрачав права на власну державу і продовжував боротьбу за її відновлення. Саме тому події 24 серпня 1991 року пропонується розглядати як відновлення незалежності, а не її перше здобуття.

У петиції також наведено приклади інших європейських держав. Зокрема, зазначається, що Литва відзначає День відновлення держави та День відновлення незалежності, Латвія — День відновлення незалежності, а Естонія наголошує на відновленні своєї державності після радянської окупації. Польща також розглядає незалежність 1918 року як відновлення державності після тривалого періоду поділів країни.

Автор звернення вважає, що перейменування державного свята матиме низку позитивних наслідків, серед яких:

  • утвердження історичної правди про безперервність української державницької традиції;
  • посилення національної свідомості та історичної пам’яті громадян України;
  • спростування російських пропагандистських наративів про те, що Україна нібито була створена лише після розпаду СРСР;
  • підкреслення спадкоємності сучасної Української держави щодо попередніх етапів українського державотворення;
  • зміцнення міжнародного розуміння того, що Україна є однією з найстаріших державницьких традицій Європи, а не «молодою державою»;
  • посилення історичної та громадянської освіти майбутніх поколінь українців.

При цьому автор наголошує, що перейменування свята не змінює значення подій 24 серпня 1991 року, а лише точніше відображає їхній історичний зміст і місце в багатовіковій боротьбі українського народу за власну державність.

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Кабінет Міністрів України Україна петиція День Незалежності свято

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