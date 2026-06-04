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Прокуратура не відмовлялася від обвинувачення детектива НАБУ Віктора Гусарова — ОГП

14:05, 4 червня 2026
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Прокуратура заявила, що від обвинувачення не відмовлялася.
Прокуратура не відмовлялася від обвинувачення детектива НАБУ Віктора Гусарова — ОГП
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У четвер, 4 червня, Шевченківський районний суд Києва звільнив детектива НАБУ Віктора Гусарова від кримінальної відповідальності. У коментарі Офіс Генерального прокурора повідомив «Судово-юридичній газета», що прокуратура не відмовлялася від обвинувачення у цьому кримінальному провадженні.

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«Навпаки, підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, що не є реабілітуючою обставиною», - вказала керівник департаменту комунікацій ОГП Маряна Гайовська у коментарі «Судово-юридичній газеті».

У Гепрокуратурі повідомили, що справа судом була закрита не через відсутність події злочину, не через відмову прокуратури від обвинувачення і не через недоведеність факту несанкціонованих дій з інформацією. Рішення суду ухвалене у зв’язку із закінченням строків давності, після того як особа визнала свою вину.

«У межах розслідування було встановлено, що підозрюваний передавав інформацію щодо громадян України, отриману з використанням баз даних МВС. З огляду на характер цих дій, обставини передачі інформації його колишньому колезі – правоохоронцю, який з лютого 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію АРК, слідство також перевіряло версію щодо можливої державної зради», - вказали в ОГП.

В Генпрокуратурі зазначили, що ця версія була предметом процесуальної оцінки, однак достатніх доказів умислу на передачу вказаної інформації, саме як представнику держави агресора, не встановлено.

«У зв’язку з цим прокурор прийняв передбачене законом рішення про закриття провадження в цій частині. Водночас це жодним чином не спростовує встановленого факту кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК України. Саме в цій частині особа визнала свою вину», - пояснюють там.

Оскільки інкриміновані дії були вчинені у 2012–2015 роках, на момент завершення розслідування спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Це є самостійною підставою, прямо передбаченою ст. 49 КК України.

13 березня 2026 року упрокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та визнанням особою вини. 4 червня 2026 року Шевченківський районний суд міста Києва це клопотання задовольнив.

Автор: Володимир Право

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НАБУ ОГП Київ

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