Прокуратура не отказывалась от обвинения детектива НАБУ Виктора Гусарова – ОГП

Прокуратура заявила, что от обвинения не отказывалась.

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В четверг, 4 июня, Шевченковский районный суд Киева освободил детектива НАБУ Виктора Гусарова от уголовной ответственности. В комментарии «Судебно-юридической газете» Офис Генерального прокурора сообщил, что прокуратура не отказывалась от обвинения в данном уголовном производстве.

«Напротив, подозреваемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины, и дал согласие на освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, что не является реабилитирующим обстоятельством», — указала руководитель департамента коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская в комментарии «Судебно-юридической газете».

В Генпрокуратуре сообщили, что дело было закрыто судом не из-за отсутствия события преступления, не из-за отказа прокуратуры от обвинения и не из-за недоказанности факта несанкционированных действий с информацией. Решение суда принято в связи с истечением сроков давности после того, как лицо признало свою вину.

«В рамках расследования было установлено, что подозреваемый передавал информацию о гражданах Украины, полученную с использованием баз данных МВД. Учитывая характер этих действий, обстоятельства передачи информации его бывшему коллеге — правоохранителю, который с февраля 2014 года выехал на временно оккупированную территорию АР Крым, следствие также проверяло версию о возможной государственной измене», — указали в ОГП.

В Генпрокуратуре отметили, что эта версия была предметом процессуальной оценки, однако достаточных доказательств умысла на передачу указанной информации именно как представителю государства-агрессора установлено не было.

«В связи с этим прокурор принял предусмотренное законом решение о закрытии производства в этой части. В то же время это никоим образом не опровергает установленный факт уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 362 УК Украины. Именно в этой части лицо признало свою вину», — поясняют там.

Поскольку инкриминируемые действия были совершены в 2012–2015 годах, на момент завершения расследования истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это является самостоятельным основанием, прямо предусмотренным ст. 49 УК Украины.

13 марта 2026 года прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и признанием лицом вины. 4 июня 2026 года Шевченковский районный суд города Киева это ходатайство удовлетворил.

Автор: Владимир Право

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