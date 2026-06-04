Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через технічні роботи — МВС
14:44, 4 червня 2026
У МВС повідомили про планове оновлення системи, через яке буде тимчасово обмежено доступ до сервісів Єдиного реєстру зброї.
У зв’язку з проведенням планового оновлення функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» роботу реєстру буде тимчасово призупинено. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Які сервіси будуть недоступні
У період проведення технічних робіт користувачі не зможуть скористатися:
- електронними кабінетами користувачів Єдиного реєстру зброї;
- послугами ЄРЗ в інформаційному сервісі «Єдине вікно» МВС.
Коли триватимуть роботи
Технічне оновлення заплановано на період:
- з 17:00 7 червня до 08:00 8 червня 2026 року.
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