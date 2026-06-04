  1. В Україні

Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через технічні роботи — МВС

14:44, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У МВС повідомили про планове оновлення системи, через яке буде тимчасово обмежено доступ до сервісів Єдиного реєстру зброї.
Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через технічні роботи — МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з проведенням планового оновлення функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» роботу реєстру буде тимчасово призупинено. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які сервіси будуть недоступні

У період проведення технічних робіт користувачі не зможуть скористатися:

  • електронними кабінетами користувачів Єдиного реєстру зброї;
  • послугами ЄРЗ в інформаційному сервісі «Єдине вікно» МВС.

Коли триватимуть роботи

Технічне оновлення заплановано на період:

  • з 17:00 7 червня до 08:00 8 червня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС зброя

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Сергій Головатий: Оновлення Цивільного кодексу передбачає відмову від російських юридичних термінів

Рекодифікація Цивільного кодексу має на меті повернути українському праву його власне обличчя, використовуючи питомі терміни, що були заборонені або забуті за радянських часів.

ВРП відмовилася притягнути до відповідальності суддю Надію Побережну, яка призначила умовний строк у справі про смерть дитини в ДТП

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої ДП ВРП про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Надії Побережної.

Жінка загинула під час пожежі в орендованій квартирі, а завдані збитки відшкодує її мати — Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив можливість стягнення збитків зі спадкоємця орендаря, який загинув під час пожежі в орендованій квартирі.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]