Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через технічні роботи — МВС

У МВС повідомили про планове оновлення системи, через яке буде тимчасово обмежено доступ до сервісів Єдиного реєстру зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з проведенням планового оновлення функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» роботу реєстру буде тимчасово призупинено. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Які сервіси будуть недоступні

У період проведення технічних робіт користувачі не зможуть скористатися:

електронними кабінетами користувачів Єдиного реєстру зброї;

послугами ЄРЗ в інформаційному сервісі «Єдине вікно» МВС.

Коли триватимуть роботи

Технічне оновлення заплановано на період:

з 17:00 7 червня до 08:00 8 червня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.