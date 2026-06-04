Не успели оцифровать трудовую книжку до 10 июня — придется ли платить штраф

10 июня завершается переходный период оцифровки трудовых книжек.

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10 июня в Украине завершается пятилетний переходный период, отведенный для внесения сведений из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц. В то же время после этой даты граждане и дальше смогут оцифровывать свои трудовые книжки, а записи о трудовой деятельности за предыдущие годы будут оставаться действительными и учитываться при назначении пенсии.

Будет ли штраф за неоцифрованную трудовую книжку

В ПФУ напомнили, что процесс оцифровки трудовых книжек начался в июне 2021 года в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий продление этого срока.

Такая инициатива связана с тем, что значительная часть трудовых книжек до сих пор не оцифрована. Среди причин — последствия войны, в частности релокация предприятий, утрата архивов и другие осложнения.

Для неработающих пенсионеров оцифровка трудовой книжки не является необходимой, поскольку вся нужная информация уже содержится в пенсионных делах.

В то же время отсутствие оцифрованной трудовой книжки после 10 июня 2026 года не повлияет на страховой стаж. Законодательство не предусматривает никакой ответственности или штрафов для лиц, которые не подали документы на оцифровку до завершения переходного периода.

Как оцифровать трудовую книжку после 10 июня 2026 года

Подать отсканированные копии трудовой книжки можно будет и в дальнейшем через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Это может сделать как работодатель через кабинет страхователя, так и сам работник через кабинет застрахованного лица.

Сохранится ли страховой стаж без оцифровки

С 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным Реестра застрахованных лиц. Поэтому бумажные документы, в частности трудовая книжка, необходимы прежде всего для подтверждения трудового стажа, приобретенного до этой даты.

Переход на электронный учет трудовой деятельности имеет особое значение в условиях войны, поскольку позволяет сохранить информацию о трудовом пути человека даже в случае утраты или уничтожения бумажных документов из-за боевых действий, оккупации или эвакуации.

Что будет, если бумажная трудовая книжка утрачена

Если бумажная трудовая книжка будет утрачена, внесенные в электронную систему данные будут гарантировать сохранение страхового стажа.

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